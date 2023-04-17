Отлично исполняют стандартное положение.

На фоне шумихи вокруг того, что Мохамед Салах не забил сразу два пенальти подряд, было логично вспомнить игроков, которые забили все одиннадцатиметровые, которые исполняли. Один из таких игроков играет за «Ливерпуль» и это Дарвин Нуньес. Хоть уругваец и не бьет пенальти в Англии, но его рекорд − 100%.

Fantasyfootballpundits нашел сразу шесть игроков, которые совершали более 10 попыток и ни разу не промахивались.

1. Венсан Абубакар − 15 из 15

2. Кай Хавертц − 14 из 14

3. Филиппе Коутиньо − 12 из 12

4. Софьянн Буфаль − 12 из 12

5. Дарвин Нуньес − 11 из 11

6. Джуниор Станислас − 10 из 10

Как сообщают источники, Юрген Клопп хочет обсудить с Мо Салахом вопрос о том, будет ли он продолжать быть штатным пенальтистом «Ливерпуля». На бумаге Нуньес выглядит вариантом получше.