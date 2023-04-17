LFC 2020
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6 игроков, которые реализуют 100% пенальти. Без Салаха, но с другим игроком «Ливерпуля»

Софьян Буфаль Софьян Буфаль
Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо
Джуниор Станислас Джуниор Станислас
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Венсан Абубакар Венсан Абубакар
Астон Вилла Астон Вилла
Кай Хавертц Кай Хавертц
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Отлично исполняют стандартное положение.

На фоне шумихи вокруг того, что Мохамед Салах не забил сразу два пенальти подряд, было логично вспомнить игроков, которые забили все одиннадцатиметровые, которые исполняли. Один из таких игроков играет за «Ливерпуль» и это Дарвин Нуньес. Хоть уругваец и не бьет пенальти в Англии, но его рекорд − 100%.

Fantasyfootballpundits нашел сразу шесть игроков, которые совершали более 10 попыток и ни разу не промахивались.

1. Венсан Абубакар − 15 из 15

2. Кай Хавертц − 14 из 14

3. Филиппе Коутиньо − 12 из 12

4. Софьянн Буфаль − 12 из 12

5. Дарвин Нуньес − 11 из 11

6. Джуниор Станислас − 10 из 10

Как сообщают источники, Юрген Клопп хочет обсудить с Мо Салахом вопрос о том, будет ли он продолжать быть штатным пенальтистом «Ливерпуля». На бумаге Нуньес выглядит вариантом получше.

2 комментария

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Промах Мораты
Хаверц удивительно. Когда он подходит к мячу никогда уверенности нет
+3
0
+3
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LFC_Fan_123
Дарвин 11 из 11, интересненько)
Но почему-то кажется, дай бог, чтобы было не так
Если Клопп решит назначить Нуньеза штатным до конца сезона, то первую же пенку он смажет
+1
0
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