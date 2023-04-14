Идеально характеризует этот футбольный год «красных».

«Мо Салах молча обнимает Энди Робертсона, который никак на объятия не реагирует и продолжает смотреть в даль. Хендерсон несколько раз безуспешно и не очень умело пытается совершить трюк с мячом, воет ветер, серое небо, грустно».

Именно так описал один из болельщиков «Ливерпуля» видео с тренировки команды – слова настолько подходят к видеоряду, что пост стал вирусным – его посмотрели более полутора миллионов человек.