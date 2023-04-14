Весь сезона «Ливерпуля» в одном вирусном видео: оператор заснял грустные кадры с тренировки команды😢😢😢
Идеально характеризует этот футбольный год «красных».
«Мо Салах молча обнимает Энди Робертсона, который никак на объятия не реагирует и продолжает смотреть в даль. Хендерсон несколько раз безуспешно и не очень умело пытается совершить трюк с мячом, воет ветер, серое небо, грустно».
Именно так описал один из болельщиков «Ливерпуля» видео с тренировки команды – слова настолько подходят к видеоряду, что пост стал вирусным – его посмотрели более полутора миллионов человек.
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