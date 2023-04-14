LFC 2020
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Весь сезона «Ливерпуля» в одном вирусном видео: оператор заснял грустные кадры с тренировки команды😢😢😢

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Мохамед Салах Мохамед Салах
Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
Футбол Футбол

Идеально характеризует этот футбольный год «красных».

«Мо Салах молча обнимает Энди Робертсона, который никак на объятия не реагирует и продолжает смотреть в даль. Хендерсон несколько раз безуспешно и не очень умело пытается совершить трюк с мячом, воет ветер, серое небо, грустно».

Именно так описал один из болельщиков «Ливерпуля» видео с тренировки команды – слова настолько подходят к видеоряду, что пост стал вирусным – его посмотрели более полутора миллионов человек.

1 комментарий

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смело бегущий ёжик
Аллах отвернулся от Саллаха
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