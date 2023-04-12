LFC 2020
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Маунт, Пальинья и еще 8 полузащитников, которые теперь могут присоединиться к «Ливерпулю» после крушения мечты о Беллингеме

Райан Гравенберх Райан Гравенберх
Николо Барелла Николо Барелла
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Лука Сучич Лука Сучич
Тен Копмейнерс Тен Копмейнерс
Жоау Пальинья Жоау Пальинья
Деклан Райс Деклан Райс
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Зато теперь можно купить нескольких.

Судя по всему, «Ливерпуль» отказался от идеи трансфера Джуда Беллингема, несмотря на то, что почти весь сезон клуб вел переговоры с окружением игрока. Об этом сообщили несколько авторитетных изданий во вторник.

Руководство «красных» не хочет тратить 130 миллионов евро на 19-летнего футболиста, учитывая, что им нужно подписать более одного игрока этим летом.

Конечно же, у мерсисайдцев есть запасной план и в их шорт-листе есть и другие полузащитники. Если собрать информацию от достоверных журналистов (Фабрицо Романо, Нил Джонс («GOAL»), Доминик Кинг («Daily Mail»), Флориан Плеттенберг («Sky Sports») и Крис Баскомб («The Telegraph»)), то в этот список войдет 10 имен:

  • Мэйсон Маунт — «Челси»;
  • Конор Галлахер — «Челси»;
  • Николо Барелла — «Интер»;
  • Райан Гравенберх  — «Бавария»;
  • Тен Копмейнерс — «Аталанта»;
  • Лука Сучич — «РБ Зальцбург»;
  • Жоау Пальинья — «Фулхэм»;
  • Мойсес Кайседо — «Брайтон»;
  • Матеуш Нунеш — «Вулверхэмптон»;
  • Деклан Райс — «Вест Хэм».

Кого из этих игроков на месте Клоппа выбрали бы вы?

2 комментария

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Red Scouser
Так себе шорт лист, скорее всего никого, Деклана Райса разве что
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Александр Высочкин
Я бы всех забрал
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