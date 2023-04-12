Зато теперь можно купить нескольких.

Судя по всему, «Ливерпуль» отказался от идеи трансфера Джуда Беллингема, несмотря на то, что почти весь сезон клуб вел переговоры с окружением игрока. Об этом сообщили несколько авторитетных изданий во вторник.

Руководство «красных» не хочет тратить 130 миллионов евро на 19-летнего футболиста, учитывая, что им нужно подписать более одного игрока этим летом.

Конечно же, у мерсисайдцев есть запасной план и в их шорт-листе есть и другие полузащитники. Если собрать информацию от достоверных журналистов (Фабрицо Романо, Нил Джонс («GOAL»), Доминик Кинг («Daily Mail»), Флориан Плеттенберг («Sky Sports») и Крис Баскомб («The Telegraph»)), то в этот список войдет 10 имен:

Мэйсон Маунт — «Челси»;

Конор Галлахер — «Челси»;

Николо Барелла — «Интер»;

Райан Гравенберх — «Бавария»;

Тен Копмейнерс — «Аталанта»;

Лука Сучич — «РБ Зальцбург»;

Жоау Пальинья — «Фулхэм»;

Мойсес Кайседо — «Брайтон»;

Матеуш Нунеш — «Вулверхэмптон»;

Деклан Райс — «Вест Хэм».

Кого из этих игроков на месте Клоппа выбрали бы вы?