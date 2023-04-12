Маунт, Пальинья и еще 8 полузащитников, которые теперь могут присоединиться к «Ливерпулю» после крушения мечты о Беллингеме
Зато теперь можно купить нескольких.
Судя по всему, «Ливерпуль» отказался от идеи трансфера Джуда Беллингема, несмотря на то, что почти весь сезон клуб вел переговоры с окружением игрока. Об этом сообщили несколько авторитетных изданий во вторник.
Руководство «красных» не хочет тратить 130 миллионов евро на 19-летнего футболиста, учитывая, что им нужно подписать более одного игрока этим летом.
Конечно же, у мерсисайдцев есть запасной план и в их шорт-листе есть и другие полузащитники. Если собрать информацию от достоверных журналистов (Фабрицо Романо, Нил Джонс («GOAL»), Доминик Кинг («Daily Mail»), Флориан Плеттенберг («Sky Sports») и Крис Баскомб («The Telegraph»)), то в этот список войдет 10 имен:
- Мэйсон Маунт — «Челси»;
- Конор Галлахер — «Челси»;
- Николо Барелла — «Интер»;
- Райан Гравенберх — «Бавария»;
- Тен Копмейнерс — «Аталанта»;
- Лука Сучич — «РБ Зальцбург»;
- Жоау Пальинья — «Фулхэм»;
- Мойсес Кайседо — «Брайтон»;
- Матеуш Нунеш — «Вулверхэмптон»;
- Деклан Райс — «Вест Хэм».
Кого из этих игроков на месте Клоппа выбрали бы вы?
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