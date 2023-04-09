«Они что-то знают».

Трансферная сага под названием «потенциальный переход Джуда Беллингема в «Ливерпуль» и не думает заканчиваться, и многие фанаты в нетерпении ждут развязку этой истории.

Один болельщик решил попытаться узнать информацию из первых рук, и сделал это оригинальным образом, надев футболку «Ливерпуля», на которой напечатано «Беллингем 8». Парень стоял у «Энфилда» и выжидал членов команды. Когда из-за угла появился Юрген Клопп, фанат сразу же спросил его, присоединится ли Беллингем к клубу.

Главный тренер только улыбнулся фанату, воздержавшись от ответа.

Однако реакция Трента Александера-Арнолда и Джордана Хендерсона дала болельщикам почву для догадок, о чем они сразу же написали в соцсетях.

💬 «Посмотрите на Хендо и Трента в конце. Они что-то знают».

💬 «Клопп, Хендерсон и Трент смеются, увидев его [фаната], что-то происходит».

💬 «Трент и Хендо знают ответ, их улыбки говорят сама за себя».

💬 «Ха-ха, абсолютно великолепно. Точно так же, как когда фанат попросил Клоппа привести Диаса… а затем несколько месяцев спустя…»

Беллингема связывают с «Ливерпулем» на протяжении всего сезона. Сообщалось, что Клопп готов на многое ради трансфера Беллингема, так как он хочет строить обновленную команду вокруг него.

Сам игрок пока не принял решение о своем будущем, но мерсисайдский клуб точно входит в круг его интересов.