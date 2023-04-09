LFC 2020
Блог

Фанат спросил Клоппа, перейдет ли Беллингем в «Ливерпуль». Главный тренер не ответил, но реакция Трента и Хендерсона дала болельщикам надежду

Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Клубы Клубы
Юрген Клопп Юрген Клопп
болельщики болельщики
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

«Они что-то знают».

Трансферная сага под названием «потенциальный переход Джуда Беллингема в «Ливерпуль» и не думает заканчиваться, и многие фанаты в нетерпении ждут развязку этой истории.

Один болельщик решил попытаться узнать информацию из первых рук, и сделал это оригинальным образом, надев футболку «Ливерпуля», на которой напечатано «Беллингем 8». Парень стоял у «Энфилда» и выжидал членов команды. Когда из-за угла появился Юрген Клопп, фанат сразу же спросил его, присоединится ли Беллингем к клубу.

Главный тренер только улыбнулся фанату, воздержавшись от ответа.

Однако реакция Трента Александера-Арнолда и Джордана Хендерсона дала болельщикам почву для догадок, о чем они сразу же написали в соцсетях.

💬 «Посмотрите на Хендо и Трента в конце. Они что-то знают».

💬 «Клопп, Хендерсон и Трент смеются, увидев его [фаната], что-то происходит».

💬 «Трент и Хендо знают ответ, их улыбки говорят сама за себя».

💬 «Ха-ха, абсолютно великолепно. Точно так же, как когда фанат попросил Клоппа привести Диаса… а затем несколько месяцев спустя…»

Беллингема связывают с «Ливерпулем» на протяжении всего сезона. Сообщалось, что Клопп готов на многое ради трансфера Беллингема, так как он хочет строить обновленную команду вокруг него.

Сам игрок пока не принял решение о своем будущем, но мерсисайдский клуб точно входит в круг его интересов.

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий