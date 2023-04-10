LFC 2020
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«В этом нет ничего плохого»: Трент о стычке с Джакой во время матча «Ливерпуль»-«Арсенал»

Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
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«Я думаю, когда в игре есть немного огня, то в этом нет ничего плохого», —Трент Александер-Арнольд прокомментировал для Sky Sports свою стычку с Гранитом Джакой в  первом тайме матча с «Арсеналом» (2:2).

«Этот инцидент демонстрирует интенсивность матча и то, как обе команды хотят победить».

«Понятно, что он целенаправленно хотел толкнуть меня, отобрать мяч, и естественно возможная реакция — пойти и ответить тем же».

«Это явно расшевелило болельщиков, но затем мы соединили агрессию с футболом и интенсивностью. Все вместе сработало, и последние пять-десять минут первого тайма мы были сильнее соперника, затем мы вышли и сделали все то же самое во втором тайме».

Оба игрока получили желтые карточки за инцидент.

После стычки болельщики на «Энфилде» разгорелись и подбадривали «Ливерпуль», который за сумел ответить на дубль «Арсенала» голом в раздевалку.

Импульс ощущался и во втором тайме, когда команда Клоппа имела солидное преимущество и могла выиграть матч, который в итоге завершился вничью. 

1 комментарий

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dan11
Джака повзрослел... только желтая, а не красная с Ливерпулем... прогресс..)
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