В матче против «Арсенала» «Ливерпуль» устроил для своих болельщиков эмоциональные качели.

Уже на 7-й минуте лондонцы вышли вперед. Ван Дейк помог Мартинелли открыть счет. «Арсенал» увеличил свое преимущество на 28-й минуте. Вновь отличился Мартинелли, который отдал голевую Жезусу.

«Ливерпуль» сравнял за три минуты до свистка на перерыв. Потрясающе сыграл Джонс. Кертис сделал отличную передачу, которая помогла Жоте отдать Салаху ассист. В перерыве Робертсон сперва получил от лайнсмена локтем по лицу, а затем Эндрю увидел перед собой желтую за слишком бурную реакцию.

Во втором тайме «Ливерпуль» мог забивать и добивать соперника. На 52-й минуте Салах не сумел реализовать пенальти, зато повеселил Клоппа. Уже в концовке матча «красным» наконец удалось сравнять. Трент ловко обыграл Зинченко, отправил мяч на дальнюю, где Фирмино головой прошиб ворота соперника.

Команда Клоппа могла победить, но вырвала лишь ничью. Итоговый счет – 2:2.

Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Арсенала»

Чего не хватило «красным» для победы?