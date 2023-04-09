LFC 2020
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Хендерсон – лучший, Ван Дейк – худший: оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Арсенала»

Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
Мохамед Салах Мохамед Салах
Юрген Клопп Юрген Клопп
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В матче против «Арсенала» «Ливерпуль» устроил для своих болельщиков эмоциональные качели.

Уже на 7-й минуте лондонцы вышли вперед. Ван Дейк помог Мартинелли открыть счет. «Арсенал» увеличил свое преимущество на 28-й минуте. Вновь отличился Мартинелли, который отдал голевую Жезусу.

«Ливерпуль» сравнял за три минуты до свистка на перерыв. Потрясающе сыграл Джонс. Кертис сделал отличную передачу, которая помогла Жоте отдать Салаху ассист. В перерыве Робертсон сперва получил от лайнсмена локтем по лицу, а затем Эндрю увидел перед собой желтую за слишком бурную реакцию.

Во втором тайме «Ливерпуль» мог забивать и добивать соперника. На 52-й минуте Салах не сумел реализовать пенальти, зато повеселил Клоппа. Уже в концовке матча «красным» наконец удалось сравнять. Трент ловко обыграл Зинченко, отправил мяч на дальнюю, где Фирмино головой прошиб ворота соперника.

Команда Клоппа могла победить, но вырвала лишь ничью. Итоговый счет – 2:2.

Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Арсенала»

Чего не хватило «красным» для победы?

5 комментариев

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Ненавидящий2.0
Ответ Юрий Балышев
Лучший это Фирмино, решает вопросы,ему Ориги передал должность по наследству.
Согласен, вышел и создал момент для Дарвина, плюс сравнял счёт
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Ненавидящий2.0
Кёртис активное участие при первом взятии ворот - оценка 6.2

Ничего не понимаю
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Салауат Нуралиев
Ответ Krutik_prutik
А мне кажется главный неудачник это Салах. Весь прошлый сезон выбивал себе ЗП. А по факту ничего сверх не показывает в этом сезоне. Считает себя топом, а в топовых матчах не решает. Да пох если получу кучу минусов.
Друг, по делу говоришь. Сейчас может кто то и вспомнит победный гол в ворота Сити, но по факту он выделяется из за того что Гакпо и Дарвин не адаптированы до конца, а Диас травмирован
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Юрий Балышев
Лучший это Фирмино, решает вопросы,ему Ориги передал должность по наследству.
+3
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+3
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Krutik_prutik
А мне кажется главный неудачник это Салах. Весь прошлый сезон выбивал себе ЗП. А по факту ничего сверх не показывает в этом сезоне. Считает себя топом, а в топовых матчах не решает. Да пох если получу кучу минусов.
+8
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+8
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