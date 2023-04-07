Вклад испанца в команду трудно недооценить.

Шансы на попадание в четверку почти улетучились, но «красные» по-прежнему хотят завершить сезон-2022/2023 на высокой ноте.

Победа в воскресенье дома над «Арсеналом» может стать громким заявлением, а болельщики в восторге от того, что на поле вернется Тиаго Алькантара. Он не играл с февраля этого года.

💭 Наконец-то у нас появился игрок, который не относится к футболу как к бомбе замедленного действия.

💭 Ура! Теперь у нас есть... один... лучший полузащитник!

💭 Фабиньо − Тиаго − Джонс против «Арсенала», пожалуйста! Если так сложится, то у нас может быть шанс. По крайней мере, команда сможет держать мяч.

💭 Наш лучший с отрывом полузащитник в этом сезоне.

💭 На днях Хендерсон сделал за 95 минут ноль отборов. В обороне этого сезона Тиаго работает лучше всех. Это видно на глаз и статистика подтверждает. И при этом лучший со значительным отрывом.

А вы довольны тем, что Алькантара наконец сможет помочь команде? Пишите в комментариях.