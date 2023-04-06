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Романо подтвердил: Маунт будет одной из главных целей «Ливерпуля» на лето

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Переживает в «Челси» спад формы.

По словам Фабрицио Романо, хавбек «Челси» Мэйсон Маунт станет одной из «главных целей» «Ливерпуля» этим летом.

Контракт 24-летнего футболиста с «Челси» подходит к концу, и новый еще не согласован. На будущее игрока может повлиять тот факт, что сейчас временным тренером стал Фрэнк Лэмпард.

Вот что сказал новый-старый тренер сегодня: «Мэйсон Маунт всегда был для меня фантастическим игроком. Я знаю, что могу получить от Мэйсона. Я хочу увидеть его игру на поле. Он отличный игрок для «Челси».

Ожидается, что «синие» потребуют за Маунта около 70 млн фунтов. В этом сезоне игрок забил 3 гола в 32 матчах во всех турнирах.

2 комментария

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Кенес Бек
Лэмпс вернулся, так что пущай отдыхают))
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Rasul Dzantatov
Лэмпард не даст им
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