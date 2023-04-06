LFC 2020
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Алиссон прокомментировал перепалку с Джорданом Хендерсоном во время матча «Челси» - «Ливерпуль»

Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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Алиссон Беккер и Джордан Хендерсон устроили перепалку во время матча между «Ливерпулем» и «Челси» (0:0).

Бразилец и англичанин поспорили на 77-й минуте после того, как мяч вышел из игры после попытки Жоао Феликса нанести удар по воротам. Все успокоилось в течение нескольких секунд, но было ясно, что между игроками «Ливерпуля» состоялся жаркий разговор. 

После матча голкипер пролил свет на спор с капитаном:

«Хендерсон и я — два человека, которые сражаются, отдают все силы за свою команду. На поле нет возможности сказать «пожалуйста». Поэтому иногда кажется, что ситуация накаляется, но мы просто пытаемся исправить ситуацию, сделать все наилучшим образом для команды, мы пытаемся помочь».

Несмотря на плохую игру «Ливерпуля» в этом сезоне, Алиссон неизменно остается одним из их лучших в составе команды. А Хендерсона болельщики «красных» раскритиковали после матча с «Челси» за его невнятную игру.

 

16 комментариев

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Porsche 911
Ответ Lord Baium
Если оскорбляешь, то аргументируй. В каком сезоне Хендо был лучшим а команде или хотя бы в первой пятерке? О нем всегда говорили только в ключе, что он капитан и мотиватор. Хендо всегда играл средне, а сейчас он на дне. Хендо крайне редко получал награды игрока месяца даже в рамках Ливерпуля, а в чемпионском сезоне, когда он получил награду от ПФА, то это было просто символизмом к первому чемпионству Ливерпуля в АПЛ, а не за то, что он играл лучше всех и получал высшие оценки.
Хендо был выбран лучшим игроком АПЛ, по версии игроков в 2020. Играл мощно, с ним команда не проигрывала и почти не пропускала, без него, как раз наоборот было. Говорю же, людишки
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Lord Baium
Ответ Porsche 911
вся команда играет плохо, ты хочешь, чтобы Хендо как Рональдиньо бегал? Быстро людишки хорошее забывают, "разумные существа", не иначе.
Если оскорбляешь, то аргументируй. В каком сезоне Хендо был лучшим а команде или хотя бы в первой пятерке?
О нем всегда говорили только в ключе, что он капитан и мотиватор. Хендо всегда играл средне, а сейчас он на дне. Хендо крайне редко получал награды игрока месяца даже в рамках Ливерпуля, а в чемпионском сезоне, когда он получил награду от ПФА, то это было просто символизмом к первому чемпионству Ливерпуля в АПЛ, а не за то, что он играл лучше всех и получал высшие оценки.
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Porsche 911
Ответ Lord Baium
Совершенно не претендую ни на что и прислушиваюсь к футболистам, что Хендо реальный кэп. Многие футболисты в Ливерпуле и в сборной Англии отмечают его важность в раздевалке. Однако, на поле вообще не чувствуется капитанства. У Хендо нет и 10 процентов, что было у условных Джеррарда, Пуйоля, Дзанетти, Тотти и т.д. Лично меня он только раздражает, когда бегает и орет на судью с поднятыми руками. Момент продолжается, а наш бравый капитан орет на судью и замедляется/останавливается. В раздевалке может он что-то важное говорит, но на поле он только отдает пассы назад и орет на судью. В Ливерпуле сейчас особо не вижу капитана, если честно. Алиссон слишком спокойный и положительный. Робертсон наоборот зачастую слишком бешеный, Милнер крутой дядька, но уже не тянет такой уровень игры 90 минут.
вся команда играет плохо, ты хочешь, чтобы Хендо как Рональдиньо бегал? Быстро людишки хорошее забывают, "разумные существа", не иначе.
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Sotanik
Ответ Lord Baium
Совершенно не претендую ни на что и прислушиваюсь к футболистам, что Хендо реальный кэп. Многие футболисты в Ливерпуле и в сборной Англии отмечают его важность в раздевалке. Однако, на поле вообще не чувствуется капитанства. У Хендо нет и 10 процентов, что было у условных Джеррарда, Пуйоля, Дзанетти, Тотти и т.д. Лично меня он только раздражает, когда бегает и орет на судью с поднятыми руками. Момент продолжается, а наш бравый капитан орет на судью и замедляется/останавливается. В раздевалке может он что-то важное говорит, но на поле он только отдает пассы назад и орет на судью. В Ливерпуле сейчас особо не вижу капитана, если честно. Алиссон слишком спокойный и положительный. Робертсон наоборот зачастую слишком бешеный, Милнер крутой дядька, но уже не тянет такой уровень игры 90 минут.
позиция и роль хендо это не одно и то же. Пересмотрите матчи не глядя на мяч, если нет движения впереди, куда давать? Заброс ради заброса? Первые же будите кричать, что передачи вникуда.
Проблемы куда глобальный, чем игра отдельных игроков(хоть и есть тут вопросы). Тактика контроля мяча в этом сезоне, еще со старта себя не оправдала. Но запросы давать просто не куда. Движения игроков вперед просто нет. Единственные на кого они проходили это Диас(в лазарете с осени) и Нуньез(все еще привыкает к стилю игры). Гакпо, как оттяжка не плохо себя показывает.
При всем при этом, согласен, что опора в ключе Фаба и Хендо играют отвратно.
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Re{FRIGE}r@toR
Ответ newhood@icloud.com
А почему не салах ? Может повязка его малость окрылит…
Имхо он еще больше зазнается и перестанет играть в футбол
Это с учетом того, что он и так играет лишь в 1/3 из всех матчей
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Serega Fart
Вообще Алисон вступился за Матипа когда он выбил мяч головой, Хендо ему напихал а Алисон попросил сказать пожалуйста Матипу что он защитил ворота
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S-B
Ответ Vadiay
Хендерсон: "Беккер, когда ты уже забивать начнёшь?". Алиссон: "Пьяный что ли? Я - вратарь."
Ну и что, что вратарь?! Забивал же.
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Live_Kost
Ответ Lord Baium
Совершенно не претендую ни на что и прислушиваюсь к футболистам, что Хендо реальный кэп. Многие футболисты в Ливерпуле и в сборной Англии отмечают его важность в раздевалке. Однако, на поле вообще не чувствуется капитанства. У Хендо нет и 10 процентов, что было у условных Джеррарда, Пуйоля, Дзанетти, Тотти и т.д. Лично меня он только раздражает, когда бегает и орет на судью с поднятыми руками. Момент продолжается, а наш бравый капитан орет на судью и замедляется/останавливается. В раздевалке может он что-то важное говорит, но на поле он только отдает пассы назад и орет на судью. В Ливерпуле сейчас особо не вижу капитана, если честно. Алиссон слишком спокойный и положительный. Робертсон наоборот зачастую слишком бешеный, Милнер крутой дядька, но уже не тянет такой уровень игры 90 минут.
Такого же мнения. Но я давно ещё заметил, что Хендерсон больше орёт на своих, чем на чужих. Даже когда возникают перепалки на поле с другими командами
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newhood@icloud.com
Ответ Re{FRIGE}r@toR
Если Ван Дейк восстановит форму, то именно он - идеальный капитан Также Трент говорил, что мечтал стать кэпом
А почему не салах ? Может повязка его малость окрылит…
+1
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Lord Baium
Ответ untilofend
да не... он на поле тоже много с футболистами говорит это особенно было видно во время ковида когда зрителей не было
Очень легко подсказывать тем, кто рвет и мечет на поле. В тот же период Ливерпуль шел без поражений и у всех все получалось. А где кэп, когда у всех ничего не получается?
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untilofend
Ответ Lord Baium
Совершенно не претендую ни на что и прислушиваюсь к футболистам, что Хендо реальный кэп. Многие футболисты в Ливерпуле и в сборной Англии отмечают его важность в раздевалке. Однако, на поле вообще не чувствуется капитанства. У Хендо нет и 10 процентов, что было у условных Джеррарда, Пуйоля, Дзанетти, Тотти и т.д. Лично меня он только раздражает, когда бегает и орет на судью с поднятыми руками. Момент продолжается, а наш бравый капитан орет на судью и замедляется/останавливается. В раздевалке может он что-то важное говорит, но на поле он только отдает пассы назад и орет на судью. В Ливерпуле сейчас особо не вижу капитана, если честно. Алиссон слишком спокойный и положительный. Робертсон наоборот зачастую слишком бешеный, Милнер крутой дядька, но уже не тянет такой уровень игры 90 минут.
да не... он на поле тоже много с футболистами говорит
это особенно было видно во время ковида когда зрителей не было
+3
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Michael Rikmas
Ответ Lord Baium
Был бы очень рад, если он наберет прежнюю форму, а то и лучше станет. В нем есть стержень.
А потом, когда все постареют, Трентуху должен дублировать Элиотт.
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Lord Baium
Ответ Re{FRIGE}r@toR
Если Ван Дейк восстановит форму, то именно он - идеальный капитан Также Трент говорил, что мечтал стать кэпом
Был бы очень рад, если он наберет прежнюю форму, а то и лучше станет. В нем есть стержень.
+2
-2
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Vadiay
Хендерсон: "Беккер, когда ты уже забивать начнёшь?".
Алиссон: "Пьяный что ли? Я - вратарь."
+26
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Re{FRIGE}r@toR
Ответ Lord Baium
Совершенно не претендую ни на что и прислушиваюсь к футболистам, что Хендо реальный кэп. Многие футболисты в Ливерпуле и в сборной Англии отмечают его важность в раздевалке. Однако, на поле вообще не чувствуется капитанства. У Хендо нет и 10 процентов, что было у условных Джеррарда, Пуйоля, Дзанетти, Тотти и т.д. Лично меня он только раздражает, когда бегает и орет на судью с поднятыми руками. Момент продолжается, а наш бравый капитан орет на судью и замедляется/останавливается. В раздевалке может он что-то важное говорит, но на поле он только отдает пассы назад и орет на судью. В Ливерпуле сейчас особо не вижу капитана, если честно. Алиссон слишком спокойный и положительный. Робертсон наоборот зачастую слишком бешеный, Милнер крутой дядька, но уже не тянет такой уровень игры 90 минут.
Если Ван Дейк восстановит форму, то именно он - идеальный капитан
Также Трент говорил, что мечтал стать кэпом
+4
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Lord Baium
Совершенно не претендую ни на что и прислушиваюсь к футболистам, что Хендо реальный кэп. Многие футболисты в Ливерпуле и в сборной Англии отмечают его важность в раздевалке.
Однако, на поле вообще не чувствуется капитанства. У Хендо нет и 10 процентов, что было у условных Джеррарда, Пуйоля, Дзанетти, Тотти и т.д. Лично меня он только раздражает, когда бегает и орет на судью с поднятыми руками. Момент продолжается, а наш бравый капитан орет на судью и замедляется/останавливается. В раздевалке может он что-то важное говорит, но на поле он только отдает пассы назад и орет на судью.

В Ливерпуле сейчас особо не вижу капитана, если честно. Алиссон слишком спокойный и положительный. Робертсон наоборот зачастую слишком бешеный, Милнер крутой дядька, но уже не тянет такой уровень игры 90 минут.
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