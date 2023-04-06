16 комментариев

Алиссон Беккер и Джордан Хендерсон устроили перепалку во время матча между «Ливерпулем» и «Челси» (0:0).

Бразилец и англичанин поспорили на 77-й минуте после того, как мяч вышел из игры после попытки Жоао Феликса нанести удар по воротам. Все успокоилось в течение нескольких секунд, но было ясно, что между игроками «Ливерпуля» состоялся жаркий разговор.

После матча голкипер пролил свет на спор с капитаном:

«Хендерсон и я — два человека, которые сражаются, отдают все силы за свою команду. На поле нет возможности сказать «пожалуйста». Поэтому иногда кажется, что ситуация накаляется, но мы просто пытаемся исправить ситуацию, сделать все наилучшим образом для команды, мы пытаемся помочь».

Несмотря на плохую игру «Ливерпуля» в этом сезоне, Алиссон неизменно остается одним из их лучших в составе команды. А Хендерсона болельщики «красных» раскритиковали после матча с «Челси» за его невнятную игру.