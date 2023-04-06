16 комментариев

Алиссон прокомментировал перепалку с Джорданом Хендерсоном во время матча «Челси» - «Ливерпуль»
Алиссон Беккер и Джордан Хендерсон устроили перепалку во время матча между «Ливерпулем» и «Челси» (0:0).
Бразилец и англичанин поспорили на 77-й минуте после того, как мяч вышел из игры после попытки Жоао Феликса нанести удар по воротам. Все успокоилось в течение нескольких секунд, но было ясно, что между игроками «Ливерпуля» состоялся жаркий разговор.
После матча голкипер пролил свет на спор с капитаном:
«Хендерсон и я — два человека, которые сражаются, отдают все силы за свою команду. На поле нет возможности сказать «пожалуйста». Поэтому иногда кажется, что ситуация накаляется, но мы просто пытаемся исправить ситуацию, сделать все наилучшим образом для команды, мы пытаемся помочь».
Несмотря на плохую игру «Ливерпуля» в этом сезоне, Алиссон неизменно остается одним из их лучших в составе команды. А Хендерсона болельщики «красных» раскритиковали после матча с «Челси» за его невнятную игру.
О нем всегда говорили только в ключе, что он капитан и мотиватор. Хендо всегда играл средне, а сейчас он на дне. Хендо крайне редко получал награды игрока месяца даже в рамках Ливерпуля, а в чемпионском сезоне, когда он получил награду от ПФА, то это было просто символизмом к первому чемпионству Ливерпуля в АПЛ, а не за то, что он играл лучше всех и получал высшие оценки.
Проблемы куда глобальный, чем игра отдельных игроков(хоть и есть тут вопросы). Тактика контроля мяча в этом сезоне, еще со старта себя не оправдала. Но запросы давать просто не куда. Движения игроков вперед просто нет. Единственные на кого они проходили это Диас(в лазарете с осени) и Нуньез(все еще привыкает к стилю игры). Гакпо, как оттяжка не плохо себя показывает.
При всем при этом, согласен, что опора в ключе Фаба и Хендо играют отвратно.
Это с учетом того, что он и так играет лишь в 1/3 из всех матчей
это особенно было видно во время ковида когда зрителей не было
Алиссон: "Пьяный что ли? Я - вратарь."
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Однако, на поле вообще не чувствуется капитанства. У Хендо нет и 10 процентов, что было у условных Джеррарда, Пуйоля, Дзанетти, Тотти и т.д. Лично меня он только раздражает, когда бегает и орет на судью с поднятыми руками. Момент продолжается, а наш бравый капитан орет на судью и замедляется/останавливается. В раздевалке может он что-то важное говорит, но на поле он только отдает пассы назад и орет на судью.
В Ливерпуле сейчас особо не вижу капитана, если честно. Алиссон слишком спокойный и положительный. Робертсон наоборот зачастую слишком бешеный, Милнер крутой дядька, но уже не тянет такой уровень игры 90 минут.