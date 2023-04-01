Скоро уже конец сезона...

В субботу «Ливерпуль» проиграл в гостях «Манчестер Сити» со счетом 4:1. После игры Джордан Хендерсон дал интервью официальному сайту клуба, где отметил положительные стороны этого поражения.

«Мы должны продолжать пытаться. В первом тайме были хорошие моменты. Если побыть критичным, то нам, вероятно, следовало увеличить счет до 2:0 или, по крайней мере, забить второй гол. Мы не были достаточно безжалостны ни в своей, ни в их штрафной, и именно здесь игра [решалась] на самом деле. В целом, действительно разочаровывающий день, но игры проходят быстро и плотно, так что нет времени горевать. Мы должны попытаться реагировать правильно, использовать положительные моменты, стать лучше в том, что у нас не получилось, и продолжать идти».

«Ливерпуль» потерпел поражение от «Сити» со счетом 4:1, хоть счет и открыл Салах на 17-й минуте матча.

«Красные» отстают от четвертого места на 7 очков, и им предстоит встреча с «Челси», откуда только что уволили Грэма Поттера.