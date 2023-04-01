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Тиаго и Луис Диас не сыграют: Клопп рассказал о состоянии футболистов перед матчем с «Челси»

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Юрген Клопп предоставил последнюю информацию о состоянии футболистов перед матчем «Ливерпуля» с «Челси», с который запланирован на 4 апреля.

«Должен сказать, что всего через два дня после матча с «Сити» почти все игроки под сомнением, но на данный момент никто не выбыл», - приводит слова Юргена Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Луис Диас не сыграет. Он тренируется, но к этому матчу не будет готов. Как бы мы ни хотели, чтобы он поскорее вернулся, ему еще нужно время на восстановление».

«Я не могу утверждать, что Луис точно не сыграет с «Арсеналом», хотя это действительно маловероятно. Но после этого матча он точно вернется к команде».

«Тиаго вчера тренировался в общей группе – это очень хорошо, но завтра он сыграть не сможет. Посмотрим, как будет развиваться ситуация».

 

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