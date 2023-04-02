Предпоследнее место в лиге − самое время задуматься.

В последнем матче «Ливерпуль» был разгромлен «Сити» (1:4), занимается восьмое место в АПЛ, отстает на семь очков от зоны Лиги чемпионов, выбыл из этой Лиги чемпионов и вылетел из всех внутренних кубков. Защита клуба в этом сезоне − самая болезненная тема для болельщиков «красных».

Британский телеканал BBC в эфире программы MOTD (Match of the Day) показал один статистический показатель, который подчеркивает насколько плохо команда Клоппа играет у своих ворот. Этот показатель называется big chances conceded − количество допущенных опасных моментов.

Big chance − ситуация, в которой игрок при прочих равных должен забивать. Например, выход один на один или удар с очень близкого расстояния.

За 27 туров «Ливерпуль» допустил у своих ворот целых 80 опасных моментов или в среднем 3 момента за один матч. Это 19 место в АПЛ по данному показателю. Хуже «красных» − только «Форест», который идет на 15 месте и пропустил 50 мячей.

Главная причина, по которой «Ливерпуль» не пропустил больше, чем 33 гола − это Алиссон. Бразилец предотвратил в этом сезоне более 10 забитых мячей (PSxG+/- +10,1).

Вот как болельщики отреагировали на такую статистику клуба:

💭 3 допущенных опасных момента за игру? Господи, как будто бы после повышения зарплат игроки попросту сдались.

💭 Если бы не Алиссон, я даже не знаю, на каком дне в этом сезоне оказалась бы команда.

💭 Почему Клопп вообще ничего не меняет? Если так все плохо, выпускай 5 защитников. Игроки явно не в форме, защита и полузащита посредственные. Значит надо идти на сложные и непопулярные решения, нет? А «Ливерпуль» каждый раз как будто бы играет одинаково. Результат мы видим.

💭 Вот, что происходит, как у тебя полностью отсутствует линия полузащиты.

💭 Проблема не в схемах или Клоппе, проблема в головах. И с этим надо что-то делать.