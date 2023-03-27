Легенда «Сити» Яя Туре считает, что «Ливерпуль» расстался с двумя игроками, которые сейчас одни из лучших на своей позиции
Довольно спорное утверждение.
Бывший хавбек «Сити» Яя Туре заявил, что два бывших форварда «Ливерпуля» сейчас одни из лучших на своих позициях.
В разговоре с ESPN Туре, который сейчас работает тренером в академии «Тоттенхэма», назвал бывших звезд «красных» Рахима Стерлинга и Садьо Мане, а также бывшего игрока «Сити» Лероя Сане тройкой лучших левых вингеров в мире.
И такой выбор удивил болельщиков, так как и Стерлинг, и Мане столкнулись с трудностями адаптации в «Челси» и «Баварии» соответственно.
Садьо Мане хорошо стартовал в Мюнхене, забив 3 гола в 3 первых матчах Бундеслиге. Однако потом сенегалец серьезно замедлился: 30-летний игрок не забивает аж с октября. В сообщениях немецкой прессы говорится о том, что «Бавария» разочарована формой Садьо. Журналист Sport1 Керри Хау заявил, что сотрудники клуба ожидали большего от игрока, который «проигрывает слишком много дуэлей один на один», а также отметил, что форварду не хватает «скорости и взрывной силы», которая была его визитной карточкой в АПЛ.
Рахим Стерлинг тоже борется с падением формы. На его счету пока 4 гола за «Челси». Из-за травм и смены тренера игрок выпал из обоймы клуба. По данным английской прессы, на Стерлинга нацелен Микель Артета, который считается его большим поклонником. Это был бы хороший трансфер под возможное участие «Арсенала» в Лиге чемпионов.
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