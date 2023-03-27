Довольно спорное утверждение.

Бывший хавбек «Сити» Яя Туре заявил, что два бывших форварда «Ливерпуля» сейчас одни из лучших на своих позициях.

В разговоре с ESPN Туре, который сейчас работает тренером в академии «Тоттенхэма», назвал бывших звезд «красных» Рахима Стерлинга и Садьо Мане, а также бывшего игрока «Сити» Лероя Сане тройкой лучших левых вингеров в мире.

И такой выбор удивил болельщиков, так как и Стерлинг, и Мане столкнулись с трудностями адаптации в «Челси» и «Баварии» соответственно.

Садьо Мане хорошо стартовал в Мюнхене, забив 3 гола в 3 первых матчах Бундеслиге. Однако потом сенегалец серьезно замедлился: 30-летний игрок не забивает аж с октября. В сообщениях немецкой прессы говорится о том, что «Бавария» разочарована формой Садьо. Журналист Sport1 Керри Хау заявил, что сотрудники клуба ожидали большего от игрока, который «проигрывает слишком много дуэлей один на один», а также отметил, что форварду не хватает «скорости и взрывной силы», которая была его визитной карточкой в АПЛ.

Рахим Стерлинг тоже борется с падением формы. На его счету пока 4 гола за «Челси». Из-за травм и смены тренера игрок выпал из обоймы клуба. По данным английской прессы, на Стерлинга нацелен Микель Артета, который считается его большим поклонником. Это был бы хороший трансфер под возможное участие «Арсенала» в Лиге чемпионов.