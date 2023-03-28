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«Если он перейдет в «Ливерпуль», это будет потрясающе»: Хендерсон трогательно высказался о будущем Беллингема

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Хендерсон признался, что хочет увидеть трансфер Беллингема в «Ливерпуль». При этом Джордан подчеркнул, что в первую очередь желает молодому полузащитнику дортмундской «Боруссии» стать отличным футболистом:

Henderson: It would be 'amazing' if Bellingham joins Liverpool

«Слушайте, я просто хочу, чтобы Джуд стал лучшей версией себя как футболиста. Конечно, если он перейдет в «Ливерпуль», это будет потрясающе. Но это решение должно быть правильным для него. Он поможет любому клубу, о котором вы только можете подумать. Но в первую очередь Джуд должен думать о себе. Он должен быть уверен в том, что принимает правильное для своей карьеры решение. Клубу, к которому Джуд присоединится, будь то сейчас или через несколько лет, очень повезет с таким футболистом».

Беллингему всего 19 лет, юноша считается одним из самых перспективных футболистов планеты. В этом сезоне Джуд провел 34 матча за дортмундскую «Боруссию», записав на свой счет десять голов и шесть ассистов.

По информации Bild, «шмели» хотят сохранить англичанина еще на один сезон и готовы повысить игроку зарплату. Помимо «Ливерпуля», Джудом интересуются «Ман Сити» и «Реал».

Хендерсон прав: сейчас Беллингем должен думать о том, что будет лучшим для его карьеры.

1 комментарий

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Aleksey YNWA
А лучше для него будет Ливерпуль)))
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