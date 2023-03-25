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«Это вообще не мое». Тиаго рассказал, каким игровым качеством хотел бы обладать

Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
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В интервью клубному журналу «Ливерпуля» Walk On Тиаго Алькантара порассуждал о своем футболе.

Испанец рассказал, каким игровым качеством хотел бы обладать:

«Когда ты вовлечен в игру, когда ты ею живешь, то просто реагируешь на эпизод. Нельзя слишком много думать, но могу сказать точно, что бег – это не мое. Моя задача заключается в том, чтобы замедлить или ускорить темп игры команды, когда это необходимо. Лучшие игроки мира ставят перед собой цель забить 40 голов за сезон, но это не про меня. Я говорил Дарвину, что я никогда в жизни даже не думал отправить мяч на 30 метров вперед, а затем погнаться за ним. Конечно, я иногда завидую игрокам, которые так могут. Но такова жизнь! Мы всегда хотим обладать тем, чего нам не дано».

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Надо признать, что футбольный интеллект позволяет Тиаго отказаться от изнурительных забегов. Одной передачей полузащитник способен обострить игру команды.

Алькантара много раз демонстрировал поклонникам «Ливерпуля» свой высокий уровень. К сожалению, испанцу очень мешают травмы.

Как вы оцениваете вклад Тиаго в игру «Ливерпуля»?

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