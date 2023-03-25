В интервью клубному журналу «Ливерпуля» Walk On Тиаго Алькантара порассуждал о своем футболе.

Испанец рассказал, каким игровым качеством хотел бы обладать:

«Когда ты вовлечен в игру, когда ты ею живешь, то просто реагируешь на эпизод. Нельзя слишком много думать, но могу сказать точно, что бег – это не мое. Моя задача заключается в том, чтобы замедлить или ускорить темп игры команды, когда это необходимо. Лучшие игроки мира ставят перед собой цель забить 40 голов за сезон, но это не про меня. Я говорил Дарвину, что я никогда в жизни даже не думал отправить мяч на 30 метров вперед, а затем погнаться за ним. Конечно, я иногда завидую игрокам, которые так могут. Но такова жизнь! Мы всегда хотим обладать тем, чего нам не дано».

Надо признать, что футбольный интеллект позволяет Тиаго отказаться от изнурительных забегов. Одной передачей полузащитник способен обострить игру команды.

Алькантара много раз демонстрировал поклонникам «Ливерпуля» свой высокий уровень. К сожалению, испанцу очень мешают травмы.

Как вы оцениваете вклад Тиаго в игру «Ливерпуля»?