LFC 2020
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🤔 Звезда, столяр и танцор. 6 первых подписаний Юргена Клоппа в «Ливерпуле» - где они сейчас?

Лорис Кариус Лорис Кариус
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Садьо Мане Садьо Мане
Жоэль Матип Жоэль Матип
Юрген Клопп Юрген Клопп
Александр Маннингер Александр Маннингер
Ливерпуль Ливерпуль
Рагнар Клаван Рагнар Клаван
Джорджиньо Вейналдум Джорджиньо Вейналдум
Футбол Футбол

Кто устроился лучше?

Юрген Клопп подписал шесть игроков в своем первом летнем трансферном окне в «Ливерпуле». Произошло это в далеком 2016 году.

Давайте посмотрим, как сложилась их судьба, спустя 7 лет.

Садьо Мане.

Сенегалец стал легендой «Ливерпуля», проведя в клубе шесть лет, а в прошлом году уехал в «Баварию».

В этом сезоне Садьо забил 11 голов и отдал 5 голевых передач в 28 матчах.

Лорис Кариус.

Прошлым летом немецкий вратарь подписал контракт с «Ньюкаслом», став четвертым голкипером команды.

Кариусу даже довелось сыграть в финале Кубка Лиги против «Манчестер Юнайтед», где он неплохо проявил себя, несмотря на то, что сороки проиграли.

Жоэль Матип.

Защитник все еще выступает за «Ливерпуль», хотя в этом сезоне он выглядит не лучшим образом.

Контракт Матипа истекает в 2024 году, и ходят слухи, что его могут отпустить уже этим летом.

Рагнар Клаван.

Центральный защитник еще официально не закончил карьеру, хоть и не играл на профессиональном уровне с тех пор, как покинул эстонский «Пайде» в прошлом году.

Недавно он приезжал на «Энфилд», чтобы принять участие в матче легенд «Ливерпуль» - «Селтик».

Кроме того, он участвовал в эстонском шоу «Танцы со звездами». Не стоит благодарности👇.

Александр Маннингер.

Австриец подписал контракт в качестве резервного вратаря, но ни разу не вышел на поле в футболке «Ливерпуля». Он ушел на пенсию после ухода из «Ливерпуля».

«Я вспоминаю многое, чего не произошло за мою карьеру», - сказал Маннингер в 2019 году, напомнив, что он отклонил предложение остаться в «Ливерпуле» в качестве тренера вратарей.

Теперь Маннингер работает со столярными изделиями.

Джорджиньо Вейналдум.

Голландец покинул «Ливерпуль» в 2021 году по истечении срока действия контракта, но болельщики его вспоминают до сих пор.

После плохого сезона в «ПСЖ», где он был назван провалом года, Вейналдум отправился в аренду в «Рому», где до сих пор сыграл всего 11 матчей из-за травм.

5 комментариев

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erdnya
Австралиец Маннингер 🙃
+5
0
+5
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Добрый Ноунейм
Маннингер ведь австриец, а не австралиец. Ну если это тот самый, который миллион лет назад был в арсенале и вроде в юве
+3
0
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А.В. Бубнов
Ответ Vadiay
Как говаривал Черномырдин: "Хотелось как лучше, а получилось как всегда".
Никогда такого не было, и вот опять.
+1
0
+1
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Vadiay
Ответ А.В. Бубнов
Да уж... Вейналдум коннчно удивил своим решением и дальнейшей карьерой. Вот уж попал пальцем в небо, и пропал
Как говаривал Черномырдин: "Хотелось как лучше, а получилось как всегда".
+1
-1
0
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А.В. Бубнов
Да уж... Вейналдум коннчно удивил своим решением и дальнейшей карьерой. Вот уж попал пальцем в небо, и пропал
+8
0
+8
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