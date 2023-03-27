Кто устроился лучше?

Юрген Клопп подписал шесть игроков в своем первом летнем трансферном окне в «Ливерпуле». Произошло это в далеком 2016 году.

Давайте посмотрим, как сложилась их судьба, спустя 7 лет.

Садьо Мане.

Сенегалец стал легендой «Ливерпуля», проведя в клубе шесть лет, а в прошлом году уехал в «Баварию».

В этом сезоне Садьо забил 11 голов и отдал 5 голевых передач в 28 матчах.

Лорис Кариус.

Прошлым летом немецкий вратарь подписал контракт с «Ньюкаслом», став четвертым голкипером команды.

Кариусу даже довелось сыграть в финале Кубка Лиги против «Манчестер Юнайтед», где он неплохо проявил себя, несмотря на то, что сороки проиграли.

Жоэль Матип.

Защитник все еще выступает за «Ливерпуль», хотя в этом сезоне он выглядит не лучшим образом.

Контракт Матипа истекает в 2024 году, и ходят слухи, что его могут отпустить уже этим летом.

Рагнар Клаван.

Центральный защитник еще официально не закончил карьеру, хоть и не играл на профессиональном уровне с тех пор, как покинул эстонский «Пайде» в прошлом году.

Недавно он приезжал на «Энфилд», чтобы принять участие в матче легенд «Ливерпуль» - «Селтик».

Кроме того, он участвовал в эстонском шоу «Танцы со звездами». Не стоит благодарности👇.

Александр Маннингер.

Австриец подписал контракт в качестве резервного вратаря, но ни разу не вышел на поле в футболке «Ливерпуля». Он ушел на пенсию после ухода из «Ливерпуля».

«Я вспоминаю многое, чего не произошло за мою карьеру», - сказал Маннингер в 2019 году, напомнив, что он отклонил предложение остаться в «Ливерпуле» в качестве тренера вратарей.

Теперь Маннингер работает со столярными изделиями.

Джорджиньо Вейналдум.

Голландец покинул «Ливерпуль» в 2021 году по истечении срока действия контракта, но болельщики его вспоминают до сих пор.

После плохого сезона в «ПСЖ», где он был назван провалом года, Вейналдум отправился в аренду в «Рому», где до сих пор сыграл всего 11 матчей из-за травм.