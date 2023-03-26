Сборная Англии готовится ко второму туру отбора Евро-2024. В Лондон приедет сборная Украины.

В преддверии матча Джуд Беллингем опубликовал сторис, которая покорила сердца поклонников «Ливерпуля». На фотографии полузащитник дортмундской «Боруссии» позирует вместе с Джорданом Хендерсоном.

Фанаты «Ливерпуля» мечтают о том, что Джуд присоединится к их любимой команде. Публикация Беллингема просто окрылила болельщиков:

💭 «Это вселило в меня надежду! Если Джуд не перейдет в «Ливерпуль», я перестану болеть за этот клуб! Шучу, конечно. На самом деле я погрущу пару дней, а потом стану тенью прежнего себя».

💭 «Агент Джордан делает свою работу. Так держать, Хендо, привези этого парня к нам».

💭 «Ребят, я даже не помню, кого до Джуда мы так сильно хотели видеть в команде. Этот игрок свел с ума всех нас».

💭 «Вот и настал тот момент, когда я начал пускать слюни на публикации какого-то мужика. Но Джуд этого стоит».

💭 «Самое замечательное в этой сторис то, какие Хендерсон и Беллингем счастливые. Они улыбаются, им явно комфортно быть вместе. Взаимоотношения с другими игроками могут стать очень важным фактором в переговорах о трансфере Джуда».

Сообщалось, что Юрген Клопп считает Беллингема главной трансферной целью «Ливерпуля». Как и болельщики, тренер хочет видеть талантливого англичанина на «Энфилде».

Но у «красных» будут серьезные конкуренты. Некоторые источники утверждают, что на данный момент Беллингем ближе к переходу в «Реал» или «Ман Сити». Но фанаты все равно находят знаки, указывающие на возможный трансфер Джуда в «Ливерпуль». В этом их винить нельзя.

Разделяете ли вы такой восторг фанатов? Как думаете, удастся ли «красным» игрокам сборной заманить Беллингема на «Энфилд»?