LFC 2020
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4 игрока вернутся уже совсем скоро и будут спасать сезон. Двоих можно не ждать. Обновляем список травмированных

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«Ливерпуль» на протяжении всего сезона страдает от травм ключевых игроков – и это одна из главных причин спада команды Клоппа. Тем не менее, в 2023 году «Ливерпуль» чаще показывает прежний уровень, и есть надежды, что команда закончит сезон зоне Лиги чемпионов.

Liverpool FC Injury List & Return Dates — LFC Globe

Перерыв на игры сборных – повод обновить список травмированных, и вот как обстоят дела на 25 марта.

Тиаго Алькантара: травма паха, бедра и таза, вернется 1 апреля.

Кэлвин Рэмси: травма колена, выбыл до конца сезона

Стефан Байчетич: травма паха, бедра и таза, выбыл до конца сезона

Луис Диас: травма колена, ожидаемое возвращение – 1 апреля

Джо Гомес: травма без раскрываемых деталей, ожидаемое возвращение – 1 апреля

Коди Гакпо: вирусное заболевание, вернется 1 апреля

Дарвин Нуньес: травма без раскрываемых деталей, дата возвращения неизвестна.

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