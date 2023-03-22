«Ливерпуль» на протяжении всего сезона страдает от травм ключевых игроков – и это одна из главных причин спада команды Клоппа. Тем не менее, в 2023 году «Ливерпуль» чаще показывает прежний уровень, и есть надежды, что команда закончит сезон зоне Лиги чемпионов.

Перерыв на игры сборных – повод обновить список травмированных, и вот как обстоят дела на 25 марта.

Тиаго Алькантара: травма паха, бедра и таза, вернется 1 апреля.

Кэлвин Рэмси: травма колена, выбыл до конца сезона

Стефан Байчетич: травма паха, бедра и таза, выбыл до конца сезона

Луис Диас: травма колена, ожидаемое возвращение – 1 апреля

Джо Гомес: травма без раскрываемых деталей, ожидаемое возвращение – 1 апреля

Коди Гакпо: вирусное заболевание, вернется 1 апреля

Дарвин Нуньес: травма без раскрываемых деталей, дата возвращения неизвестна.