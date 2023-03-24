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Яго Аспас советует молодому игроку, которым интересуется «Ливерпуль», не менять клуб

Габриэль Вейга Габриэль Вейга
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«Ливерпуль» заинтересовал талантливый полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга. В этом сезоне 20-летний игрок провел 29 матчей за клуб, на его счету девять голов и три ассиста.

Однако экс-нападающий «Ливерпуля» и легенда «Сельты», Яго Аспас, посоветовал Габриэлю остаться в испанском клубе еще на один сезон:

«Габри очень хорош и очень молод, я бы порекомендовал ему остаться в «Сельтье» еще как минимум на один сезон. В следующем сезоне «Сельта» отметит свое столетие. Я бы хотел, чтобы Габри Вейга остался с нами. А после он сможет играть там, где захочет, потому что у него фантастический потенциал. Я знаю, что за ним следят великолепные клубы. Но Габри 20 лет, у него вся жизнь впереди».

За полузащитником следит не только «Ливерпуль».

По информации издание ESPN, Вейга также интересуются «Ньюкасл», «МЮ», «Наполи» и «Милан». Cadena Ser сообщает, что сам игрок предпочел бы присоединиться к «Реалу», но «Мадрид» не готов платить за Габриэля 40 млн отступных.

Как вам совет Аспаса? Стоит ли «красным» бороться за юного испанца?

1 комментарий

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Yri Yrov
его надо ...того кхх.
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