Хорошо натренировал желудок.

В преддверии отборочного матча на Евро-2024 против Франции несколько игроков подхватили кишечную инфекцию. По данным De Telegraaf, причиной может быть куриное карри с ужина в среду.

«Все было очень странно. В нашем групповом чате внезапно появились сообщения о том, что некоторые парни едут домой, что они заболели. Это Де Лигт, Свен Ботман, Йоэй Верман и Барт Вербрюгген».

«Я не знаю, откуда взялась эта история (про карри), − говорит Вирджил ван Дейк. − Я также ел то куриное карри, и это было восхитительно. Является ли это причиной? Понятие не имею. Никто не знает. Не могу себе такое представить».

Команда уже не досчиталась большого количества игроков. «Это, безусловно, огромный удар, но ребята, которые доступны, должны показать лучшую игру. Я в этом уверен», − добавил Ван Дейк.

Главный тренер команды Роналд Куман разочарован тем, что ему придется поломать голову над составом.

«Все началось в понедельник с Де Йонга и Бергвейна. Я никогда не сталкивался с подобным. Посмотрел на свой телефон в 7 утра, а там... Сейчас не время спекулировать на теме. Да, у нас есть мысли о произошедшем, но они еще не озвучены. Я занимаюсь футболом».