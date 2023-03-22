Хотя бы это всего лишь на один матч.

Алиссон неожиданно не получил вызов в сборную Бразилии на товарищеский матч с Марокко. Вместо вратаря «Ливерпуля» временный тренер Рамон Менезес сделал ставку на Эдерсона в качестве основного вратаря. И это решение вызвало удивление даже у самой звезды «Манчестер Сити».

Выступая на пресс-конференции, Эдерсон заявил:

«В первый момент, когда я увидел список, я был удивлен, но это решение тренера», — сказал он журналистам, цитирует This Is Anfield.

«Я думал, что он будет в списке, но его там не было. Я не знаю почему, [может быть] это для того, чтобы предоставить возможность более молодым игрокам. Но мы должны работать, делать все возможное, ведь каждый день появляется хороший новый игрок, который может взять на себя нашу ответственность».

В целом, отсутствие Алиссона в сборной не имеет особого значения, ведь Бразилии предстоит сыграть только одну товарищескую игру во время международного перерыва.

Однако Эдерсон все же получил вызов от тренера, а Алиссон — нет, поэтому любопытно, в чем причина такого решения. Тем не менее, Мензес занимает этот пост временно, так что в долгосрочной перспективе это может ничего не значить.