Летом Куивин Келлехер, вероятно, уйдет из «Ливерпуля», об этом сообщают Фабрицио Романо и Джеймс Пирс из The Athletic.

Ирландский голкипер хочет стать первым номером. На «Энфилде» при живом и здоровом Алиссоне это просто невозможно. Куивин дебютировал за «красных» в 2019 году, с тех пор вратарь провел всего 20 матчей за первую команду.

По информации Джеймса Пирса, «Ливерпуль» надеется выручить за 24-летнего голкипера 20 миллионов фунтов. Football Insider сообщает, что клуб уже получил на рассмотрение несколько предложений по ирландцу.

При этом летом «Ливерпуль» на правах свободного агента может покинуть Адриан Кастильо – третий голкипер «красных».

Если и Кастильо, и Келлехер покинут «Энфилд», у Алиссона останется лишь один сменщик – 19-летний Харви Дэвис. В этом сезоне юноша провел 22 матча за «Ливерпуль U-21». Дэвис пропустил 29 мячей, в семи играх Харви сохранил свои ворота сухими.

Какое решение примет «Ливерпуль»? Рискнет и отпустит сразу двух голкиперов? А может, подпишет нового вратаря? Делитесь мыслями в комментариях.