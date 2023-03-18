Алиссон – один из немногих игроков «Ливерпуля» в этом сезоне, которому не в чем себя упрекнуть, несмотря на плохие результаты «красных».

Согласно статистике Opta, бразилец предотвратил 10,6 голов — другими словами, «Ливерпуль» мог пропустить на 10 или 11 голов в Премьер-лиге больше, чем пропустил.

Статистика предотвращенных голов вычисляется с учетом количества голов, пропущенных вратарем и числа голов, которые вратарь должен пропустить в зависимости от качества ударов, нанесенных по воротам.

Статистика с минусом в таблице означает, что вратарь пропустил больше голов, чем ожидалось.