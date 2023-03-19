LFC 2020
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Клопп сообщил клубу, каких игроков хочет видеть в команде. Тренер назвал свою главную трансферную цель

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Джеймс Милнер Джеймс Милнер
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Юрген Клопп Юрген Клопп
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По информации авторитетного немецкого журналиста Кристиана Фалька, Юрген Клопп сказал клубу, каких игроков он хочет видеть в «Ливерпуле» после летнего трансферного окна.

Фальк сообщил, что тренер считает необходимым в первую очередь уделить внимание трансферу Джуда Беллингема.

Sorgen um Bellingham: Braucht der BVB-Jungstar eine Pause?

«Ливерпуль» нацелен и на других игроков, особенно клуб нуждается в укреплении полузащиты и атаки. Ожидается, что Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта и Джеймс Милнер летом покинут команду, а Бобби Фирмино уже подтвердил свой уход.

Сейчас «Ливерпуль» тесно связывают с трансфером Мейсона Маунта из «Челси». Если верить другим сообщениям СМИ, к «красным» также может присоединиться Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта».

Но главной трансферной целью Клоппа все же остается Джуд Беллингем.

Кого из перечисленных игроков вы бы хотели видеть в «Ливерпуле» больше остальных? Чей трансфер кажется вам наиболее реальным?

4 комментария

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v.belorussky
Надо забирать Беллингема. Реал в очередной раз утрётся, как было с Мбаппе и Холандом)
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Егор Павлов
Ответ Андрей БелаРУС
Я бы хотел видеть Мбаппе и Беллингема Но учитывая тот факт, с какой скоростью по всему миру рушатся американские банки ( хозяин Ливерпуля американский бизнесмен) , мне кажется, что и от следующего трансферного окна Ливерпулю особо ждать нечего .........
Ты не за американские банки переживай )
+1
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Андрей БелаРУС
Я бы хотел видеть Мбаппе и Беллингема
Но учитывая тот факт, с какой скоростью по всему миру рушатся американские банки ( хозяин Ливерпуля американский бизнесмен) , мне кажется, что и от следующего трансферного окна Ливерпулю особо ждать нечего .........
0
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Матвей Бондарев
Коло-Муани после первого взрывного сезона потом осядет, как Кейта, и всё, потеряли пацана... Дали бы ему поиграть, этот игрок потом может оказаться пустышкой.
+1
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