Клопп сообщил клубу, каких игроков хочет видеть в команде. Тренер назвал свою главную трансферную цель
По информации авторитетного немецкого журналиста Кристиана Фалька, Юрген Клопп сказал клубу, каких игроков он хочет видеть в «Ливерпуле» после летнего трансферного окна.
Фальк сообщил, что тренер считает необходимым в первую очередь уделить внимание трансферу Джуда Беллингема.
«Ливерпуль» нацелен и на других игроков, особенно клуб нуждается в укреплении полузащиты и атаки. Ожидается, что Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта и Джеймс Милнер летом покинут команду, а Бобби Фирмино уже подтвердил свой уход.
Сейчас «Ливерпуль» тесно связывают с трансфером Мейсона Маунта из «Челси». Если верить другим сообщениям СМИ, к «красным» также может присоединиться Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта».
Но главной трансферной целью Клоппа все же остается Джуд Беллингем.
Кого из перечисленных игроков вы бы хотели видеть в «Ливерпуле» больше остальных? Чей трансфер кажется вам наиболее реальным?
Но учитывая тот факт, с какой скоростью по всему миру рушатся американские банки ( хозяин Ливерпуля американский бизнесмен) , мне кажется, что и от следующего трансферного окна Ливерпулю особо ждать нечего .........