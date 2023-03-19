По информации авторитетного немецкого журналиста Кристиана Фалька, Юрген Клопп сказал клубу, каких игроков он хочет видеть в «Ливерпуле» после летнего трансферного окна.

Фальк сообщил, что тренер считает необходимым в первую очередь уделить внимание трансферу Джуда Беллингема.

«Ливерпуль» нацелен и на других игроков, особенно клуб нуждается в укреплении полузащиты и атаки. Ожидается, что Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта и Джеймс Милнер летом покинут команду, а Бобби Фирмино уже подтвердил свой уход.

Сейчас «Ливерпуль» тесно связывают с трансфером Мейсона Маунта из «Челси». Если верить другим сообщениям СМИ, к «красным» также может присоединиться Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта».

Но главной трансферной целью Клоппа все же остается Джуд Беллингем.

Кого из перечисленных игроков вы бы хотели видеть в «Ливерпуле» больше остальных? Чей трансфер кажется вам наиболее реальным?