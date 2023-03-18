Плохие новости для «красных».

Дарвин Нуньес получил вызов в сборную Уругвая, но «Ливерпуль» опубликовал официальное заявление, в котором утверждалось, что форвард останется в расположении клуба из-за травмы. Клуб намерен лечить его в Мерсисайде.

Судя по всему, проблема Нуньеса связана с порезом, который он получил на лодыжке во время игры Лиги чемпионов против «Мадрида».

По данным University of Vermont Health Network, такая травма лодыжки, как у уругвайца, может оставить его без игры на месяц или больше, в зависимости от скорости заживления.

Цель клуба − вернуть форварда в строй за максимум три недели. Таким образом, игрок может использовать международный перерыв как окно для восстановления. Тем не менее, игрок может пропустить несколько важных игрок. Например, 1 апреля «Ливерпулю» играть с «Сити», а спустя три дня − с «Челси».