LFC 2020
Блог

15 (!) игроков «Ливерпуля» едут в сборные, но 2 звезды останутся дома

Клубы Клубы
Алиссон Алиссон
Ливерпуль Ливерпуль
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Футбол Футбол

Сегодня «Ливерпуль» не примет участия в 28-м туре Премьер-лиги, поскольку их соперник «Фулхэм» участвует в Кубке Англии в воскресенье. Это означает, что «Ливерпуль» не сыграет до окончания международного перерыва в марте.

Набралось аж 15 игроков «Ливерпуля», которые были приглашены представлять свои страны в этом месяце.

🇳🇱Нидерланды: Вирджил ван Дейк и Коди Гакпо

🇫🇷Франция: Ибраима Конате

🇬🇷Греция: Костас Цимикас

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Шотландия: Эндрю Робертсон

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Англия: Джордан Хендерсон

🇬🇳Гвинея: Наби Кейта

🇵🇹Португалия: Диогу Жота

🇪🇬Египет: Мохамед Салах

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Англия до 21 года: Бен Доак, Кертис Джонс и Харви Эллиотт

Удивительно, что в сборную не поехали Трент и Алиссон. К англичанину есть вопросы еще с начала сезона, но отсутствию Алиссона в заявке Бразилии, кажется, нет объяснений.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alim_liver_kz
У Бразилии товарняк, да и тренера нет постоянного, Алиссону там делать нечего. А Саутгейт будет играть против итальяшек мертвым Трипье с право)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий