15 (!) игроков «Ливерпуля» едут в сборные, но 2 звезды останутся дома
Сегодня «Ливерпуль» не примет участия в 28-м туре Премьер-лиги, поскольку их соперник «Фулхэм» участвует в Кубке Англии в воскресенье. Это означает, что «Ливерпуль» не сыграет до окончания международного перерыва в марте.
Набралось аж 15 игроков «Ливерпуля», которые были приглашены представлять свои страны в этом месяце.
🇳🇱Нидерланды: Вирджил ван Дейк и Коди Гакпо
🇫🇷Франция: Ибраима Конате
🇬🇷Греция: Костас Цимикас
🏴Шотландия: Эндрю Робертсон
🏴Англия: Джордан Хендерсон
🇬🇳Гвинея: Наби Кейта
🇵🇹Португалия: Диогу Жота
🇪🇬Египет: Мохамед Салах
🏴Англия до 21 года: Бен Доак, Кертис Джонс и Харви Эллиотт
Удивительно, что в сборную не поехали Трент и Алиссон. К англичанину есть вопросы еще с начала сезона, но отсутствию Алиссона в заявке Бразилии, кажется, нет объяснений.
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