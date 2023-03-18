Сегодня «Ливерпуль» не примет участия в 28-м туре Премьер-лиги, поскольку их соперник «Фулхэм» участвует в Кубке Англии в воскресенье. Это означает, что «Ливерпуль» не сыграет до окончания международного перерыва в марте.

Набралось аж 15 игроков «Ливерпуля», которые были приглашены представлять свои страны в этом месяце.

🇳🇱Нидерланды: Вирджил ван Дейк и Коди Гакпо

🇫🇷Франция: Ибраима Конате

🇬🇷Греция: Костас Цимикас

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Шотландия: Эндрю Робертсон

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Англия: Джордан Хендерсон

🇬🇳Гвинея: Наби Кейта

🇵🇹Португалия: Диогу Жота

🇪🇬Египет: Мохамед Салах

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Англия до 21 года: Бен Доак, Кертис Джонс и Харви Эллиотт

Удивительно, что в сборную не поехали Трент и Алиссон. К англичанину есть вопросы еще с начала сезона, но отсутствию Алиссона в заявке Бразилии, кажется, нет объяснений.