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«Он уже наш». Экс-игрок «Ливерпуля» считает, что клуб летом пополнится футболистом «Баварии»

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«Ливерпуль» стремится расширить свою линию полузащиты к следующему сезону. Бывший защитник «красных» Хосе Энрике случайно слил информацию о том, что клуб уже провернул крупный трансфер.

Испанец сказал о том, что Райан Гравенберх из «Баварии» уже в одном шаге от переезда в Англию. В прямом эфире Энрике спросили о Гравенберхе и вот что он ответил: «Этот игрок наш, амиго. Он уже сказал «да». У него тот же агент, что был у меня, команда Райолы. Недавно у нас была встреча в Лондоне, это наш игрок».

Ведущий даже перебил экс-игрока и сказал ему: «Будь осторожен, ты же в прямом эфире!»

1 комментарий

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Mega-Torres
Было бы неплохо конечно, талант у парня огромный. Джуд и Райан могли бы закрыть центр на десятилетие
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