А кто же еще?

«Ливерпуль» очень скромно сыграл ответный матч с «Реалом», учитывая, что команде Клоппа надо было отыгрываться с 5:2.

Однако мерсисайдцы не смогли создать большого количества моментов, а в итоге так и не смогли забить.

Наивысшую оценку за свое выступление по версии SofaScore получил Алиссон, который совершил 6 мощнейших сейвов. Коди Гакпо тоже получил высокий балл.

Давайте взглянем на оценки всех футболистов:

А также на показатели всей команды («Ливерпуль» в правой колонке):

А кого бы вы отметили в этой игре?