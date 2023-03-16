LFC 2020
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Алиссон ― лучший. Оценки игроков «Ливерпуля» за матч с «Реалом»

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А кто же еще?

«Ливерпуль» очень скромно сыграл ответный матч с «Реалом», учитывая, что команде Клоппа надо было отыгрываться с 5:2.

Однако мерсисайдцы не смогли создать большого количества моментов, а в итоге так и не смогли забить.

Наивысшую оценку за свое выступление по версии SofaScore получил Алиссон, который совершил 6 мощнейших сейвов. Коди Гакпо тоже получил высокий балл.

Давайте взглянем на оценки всех футболистов:

А также на показатели всей команды («Ливерпуль» в правой колонке):

А кого бы вы отметили в этой игре?

1 комментарий

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Матвей Бондарев
Тут даже не должно ни у кого быть вопросов, Алиссон был лучше всех точно.
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