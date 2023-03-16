Алиссон ― лучший. Оценки игроков «Ливерпуля» за матч с «Реалом»
А кто же еще?
«Ливерпуль» очень скромно сыграл ответный матч с «Реалом», учитывая, что команде Клоппа надо было отыгрываться с 5:2.
Однако мерсисайдцы не смогли создать большого количества моментов, а в итоге так и не смогли забить.
Наивысшую оценку за свое выступление по версии SofaScore получил Алиссон, который совершил 6 мощнейших сейвов. Коди Гакпо тоже получил высокий балл.
Давайте взглянем на оценки всех футболистов:
А также на показатели всей команды («Ливерпуль» в правой колонке):
А кого бы вы отметили в этой игре?
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