LFC 2020
Блог

The Times: «Ливерпуль» следит за ситуацией Гави в «Барселоне и готов подписать полузащитника бесплатно следующим летом

Клубы Клубы
Гави Гави
Барселона Барселона
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Достойная альтернатива Беллингему?

The Times: «Ливерпуль» «начеку», поскольку Ла Лига отменяет регистрацию Гави в «Барселоне» (надежность: 5 звезд)

По данным The Times, «Ливерпуль» может попытаться подписать Гави бесплатно в летнее трансферное окно .

Ла Лига недавно отменила регистрацию 18-летнего футболиста в качестве игрока «Барселоны», что поставило под сомнение его будущее в клубе.

Оказывается, контракт Гави, подписанный летом 2022 года, на данный момент не действует. В настоящее время игрок выступает за клуб со своим старым контрактом, подписанным еще в молодежной команде..

«Барса» попытается перерегистрировать молодого полузащитника в конце сезона, но «Ливерпуль» может перехватить игрока, предложив ему долгосрочный контракт, поскольку команда Клоппа нуждается в укреплении полузащиты, а вариант с Джудом Беллингемом все еще под вопросом.

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaloyan Yalamov
Ответ NERS_SOCHI1987
Мечтать не вредно. Гави игрок Барселоны, кому бы это не нравилось
Он настолько никчемен и вообще по блату бутсу получил, правда так и не научился завязывать ее пока, что за ним очередь из других придурков стоит уже )))
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Бесплатно пойдет, но нужно кто-то более опытный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шарапов
Беллингем интереснее конечно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca
Обойдется ливер🤣
Не до клубишко захотел тут
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yarmuck
Гави штучный экземпляр, такие не продаются. В свои годы самый страстный, бескомпромиссный футболист в мире. Как когда-то Гаттузо, но где был Гаттузо в 17-18 лет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RUSLAN USMANKULYYEW
Ответ rej1sta
Его борьбу головой я оценил, но мне кажется Хави надо поговорить с ним, нельзя так себя подвергать риску, один раз ведь попасть могут…
думаю это из-за возраста. Он ещё молодой и хочет доказать что-то самому себе .Но да ты прав хави надо поговорить с ним . Но не думаю что это поможет)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
В матче с атлетиком когда атлеты забили гол он почти расплакал. Как будто проиграл финале. А это всего лишь ничея с +7 отрывом. Он борется за эмблему Барселоны 2 раза в том матче опасно играл головой. Он подключается на максимум в каждом матче , это знак любви к барсе . И вы думаете он покинет Барсу?
Его борьбу головой я оценил, но мне кажется Хави надо поговорить с ним, нельзя так себя подвергать риску, один раз ведь попасть могут…
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RUSLAN USMANKULYYEW
В матче с атлетиком когда атлеты забили гол он почти расплакал. Как будто проиграл финале. А это всего лишь ничея с +7 отрывом. Он борется за эмблему Барселоны 2 раза в том матче опасно играл головой. Он подключается на максимум в каждом матче , это знак любви к барсе . И вы думаете он покинет Барсу?
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Butrymovich Mikalai
"Забота" Тебаса в действии. Или ответ вопрошаюшим "чем барсе навредил Тебас?"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alibaba51
заодно и Бальде подпишите и вообще что плохо лежит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Kuznetsov
почему альтернатива Джуду? берем обоих)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NERS_SOCHI1987
Мечтать не вредно. Гави игрок Барселоны, кому бы это не нравилось
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий