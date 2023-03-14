12 комментариев

Достойная альтернатива Беллингему?

По данным The Times, «Ливерпуль» может попытаться подписать Гави бесплатно в летнее трансферное окно .

Ла Лига недавно отменила регистрацию 18-летнего футболиста в качестве игрока «Барселоны», что поставило под сомнение его будущее в клубе.

Оказывается, контракт Гави, подписанный летом 2022 года, на данный момент не действует. В настоящее время игрок выступает за клуб со своим старым контрактом, подписанным еще в молодежной команде..

«Барса» попытается перерегистрировать молодого полузащитника в конце сезона, но «Ливерпуль» может перехватить игрока, предложив ему долгосрочный контракт, поскольку команда Клоппа нуждается в укреплении полузащиты, а вариант с Джудом Беллингемом все еще под вопросом.