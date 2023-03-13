Секретное оружие Клоппа.

По данным Liverpool Echo, «Ливерпуль» заинтересован в хавбеке лидера австрийской Бундеслиги «Зальцбурга» Луки Сучиче.

Считается, что игрок, которого в Хорватии активно сравнивают с Лукой Модричем, имеет в своем контракте пункт о выкупе за 18 млн фунтов. В прошлом игрока отправляли в «Ньюкасл» и клуб продолжает следить за ним.

У «Ливерпуля» как будто есть некоторое преимущество: Сучич играет за сборную Хорватии U21, которую сейчас возглавляет бывший игрок «красных» Игор Бишчан. Он выступал за клуб с 2000 по 2005 год.

Недавно Лука Сучич дал интервью Sportske Novosti и его спросили про интерес со стороны клубов АПЛ. Вот что он ответил.

«Я видел некоторые новости, и это все, что могу вам сказать по этому поводу. Когда придет для этого время, то посмотрим, что произойдет, взвесим, что лучше для моей карьеры. Моя задача − играть как можно лучше в клубе и в сборной, и тогда трансфер придет сам собой».