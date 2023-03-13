LFC 2020
Блог

«Ливерпуль» собирается привезти «нового Луку Модрича». Сейчас он играет в Австрии

Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
возможные трансферы возможные трансферы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Лука Сучич Лука Сучич
Игор Бишчан
Футбол Футбол

Секретное оружие Клоппа.

По данным Liverpool Echo, «Ливерпуль» заинтересован в хавбеке лидера австрийской Бундеслиги «Зальцбурга» Луки Сучиче.

Считается, что игрок, которого в Хорватии активно сравнивают с Лукой Модричем, имеет в своем контракте пункт о выкупе за 18 млн фунтов. В прошлом игрока отправляли в «Ньюкасл» и клуб продолжает следить за ним.

У «Ливерпуля» как будто есть некоторое преимущество: Сучич играет за сборную Хорватии U21, которую сейчас возглавляет бывший игрок «красных» Игор Бишчан. Он выступал за клуб с 2000 по 2005 год.

Недавно Лука Сучич дал интервью Sportske Novosti и его спросили про интерес со стороны клубов АПЛ. Вот что он ответил.

«Я видел некоторые новости, и это все, что могу вам сказать по этому поводу. Когда придет для этого время, то посмотрим, что произойдет, взвесим, что лучше для моей карьеры. Моя задача − играть как можно лучше в клубе и в сборной, и тогда трансфер придет сам собой».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Askar Askarov
всякую шалупонь покупают, а потом витают в облаках...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OrenSky
Ответ alim_liver_kz
Был один серб, тоже топом вырости должен был - Груич зовут. Сейчас в Порту играет
Сучич вроде как хорват…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitalijus Bilevicius
Ответ alim_liver_kz
Был один серб, тоже топом вырости должен был - Груич зовут. Сейчас в Порту играет
серб - не хорват
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alim_liver_kz
Был один серб, тоже топом вырости должен был - Груич зовут. Сейчас в Порту играет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Бондарев
Ну если 18 и ниже будет ценник на него, то попробовать отщипнуть можно. Главное до лета проскаутить его.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий