Джеррард и Салах дали интервью пресс-службе «Ливерпуля». Стивен назвал двух лучших полузащитников «красных», с которыми Стиви Джи когда-либо выступал:

«Мне нравилось играть с Хендерсоном, потому что Джордан был очень самоуверенным, он был лидером. Он много бегал, а я ведь был старше, поэтому мне была необходима его энергия. Если говорить об игроке с яркой индивидуальностью, то отмечу Алонсо. Хаби позволял мне играть на позиции «десятки». С ним я мог чаще бить по воротам, больше забивать и отдавать больше ассистов».

Хендерсон до сих пор стоит на страже полузащиты «Ливерпуля». А вот Алонсо давно повесил бутсы на гвоздь. Сейчас Хаби тренирует леверкузенский «Байер». Команда легенды «красных» занимает девятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги после 23-х туров немецкого первенства.

А кого бы вы назвали лучшими полузащитниками «Ливерпуля» эпохи Джеррарда?