Это провал.

«Ливерпуль» потерпел сенсационное поражение в рамках 27-го тура АПЛ.

Мерсисайдцы уступили в гостях «Борнмуту», пропустив гол в середине первого тайма – отличился Филип Биллинг на 28-й минуте.

Таким образом, команда Клоппа прервала 5-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Англии.

Портал Sofascore выставил показательные баллы футболистам «Ливерпуля» – команда испытывала серьезные проблемы с построением атакующей игры на флангах.

Худшим игроком в составе красных стал Харви Эллиотт, который получил оценку в 6,1 балла.

Лучше всех себя проявила оборона мерсисайдцев, а в особенности – Трент Александер-Арнолд, удостоившийся 7,4 баллов.

Добавим, что глядя на статистику не складывается ощущение, что «Ливерпуль» провалился. Мерсисайдцы контролировали игру и создали 4(!) голевых момента, но подвела реализация.

Оценки стартовому составу.

Оценки скамейке запасных.

Теперь «Ливерпуль» занимает пятую позицию в турнирной таблице. От лидирующей четверки команду отделяют три очка.