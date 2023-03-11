LFC 2020
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😡 Эллиотт – худший, Трент – лучший. Оценки игрокам «Ливерпуля» за матч с «Борнмутом»

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Это провал.

«Ливерпуль» потерпел сенсационное поражение в рамках 27-го тура АПЛ.

Мерсисайдцы уступили в гостях «Борнмуту», пропустив гол в середине первого тайма – отличился Филип Биллинг на 28-й минуте.

Таким образом, команда Клоппа прервала 5-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Англии.

Портал Sofascore выставил показательные баллы футболистам «Ливерпуля» – команда испытывала серьезные проблемы с построением атакующей игры на флангах.

Худшим игроком в составе красных стал Харви Эллиотт, который получил оценку в 6,1 балла.

Лучше всех себя проявила оборона мерсисайдцев, а в особенности – Трент Александер-Арнолд, удостоившийся 7,4 баллов.

Добавим, что глядя на статистику не складывается ощущение, что «Ливерпуль» провалился. Мерсисайдцы контролировали игру и создали 4(!) голевых момента, но подвела реализация.

Оценки стартовому составу.

Оценки скамейке запасных.

Теперь «Ливерпуль» занимает пятую позицию в турнирной таблице. От лидирующей четверки команду отделяют три очка.

5 комментариев

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Vadiay
Регулярно то Элиотт, то Байчетич худшие, не повод ли это тренерам задуматься?
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Макс С
Видимо хорошо отпраздновали случайные 7:0
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Николай Тимошевич
Кто эти оценки ставит? Трент провел очень плохой матч и он лучший? Ясно, ясно.
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Ненавидящий2.0
Эллиоту, который хоть какую-то остроту создавал в первом тайме из всей тройки полузащиты 6.1. Конате, который застрял в офсайдной ловушке создав глубину для атаки игрокам Борнмута и вообще часто ошибающийся в этом матче 7.2, Тренту, который обрезал команду в первом тайме и чуть не пропустили гол 7.4. Всё что надо знать об этом оценочном ресурсе. Понимать бы, хотя бы за что они начисляют по 0,1 баллу, а то такое ощущение, что чисто от личных впечатлений и восприятий отталкиваются создатели этих оценок
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vlasovsaha@yandex.ru
ЛИВЕР , ЗДУЛСЯ АУТСАЙДЕРУ. ХА-ХА-ХА.
+4
-4
0
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