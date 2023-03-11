😡 Эллиотт – худший, Трент – лучший. Оценки игрокам «Ливерпуля» за матч с «Борнмутом»
Это провал.
«Ливерпуль» потерпел сенсационное поражение в рамках 27-го тура АПЛ.
Мерсисайдцы уступили в гостях «Борнмуту», пропустив гол в середине первого тайма – отличился Филип Биллинг на 28-й минуте.
Таким образом, команда Клоппа прервала 5-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Англии.
Портал Sofascore выставил показательные баллы футболистам «Ливерпуля» – команда испытывала серьезные проблемы с построением атакующей игры на флангах.
Худшим игроком в составе красных стал Харви Эллиотт, который получил оценку в 6,1 балла.
Лучше всех себя проявила оборона мерсисайдцев, а в особенности – Трент Александер-Арнолд, удостоившийся 7,4 баллов.
Добавим, что глядя на статистику не складывается ощущение, что «Ливерпуль» провалился. Мерсисайдцы контролировали игру и создали 4(!) голевых момента, но подвела реализация.
Оценки стартовому составу.
Оценки скамейке запасных.
Теперь «Ливерпуль» занимает пятую позицию в турнирной таблице. От лидирующей четверки команду отделяют три очка.
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