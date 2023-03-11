Как раз на годовую зарплату Трента.

«Ливерпуль» подтвердил, что продлит свое партнерство с Expedia еще на четыре года.

В заявлении клуба говорится: «Ливерпуль» рад продолжить свое путешествие с Expedia, одним из крупнейших в мире туристических сайтов с полным спектром услуг, повторно подписав компанию в качестве основного партнера клуба и официального спонсора футболок как для мужской, так и для женской команды еще на четыре года».

Expedia - один из крупнейших в мире сайтов для бронирования авиабилетов, отелей и других сопутствующих услуг, который очень популярен в США.

Предыдущее спонсорство приносило команде около 9 миллионов фунтов стерлингов в год, как сообщает Джеймс Пирс.