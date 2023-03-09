Джон Олдридж стер отпечатки Вегорста с таблички «Это «Энфилд»
«Ливерпуль» одержал историческую победу над «МЮ», забив сопернику семь безответных мячей.
Поклонники «красных дьяволов» быстро нашли виновного в проигрыше. Им оказался Ваут Вегорст, который перед выходом на поле дотронулся до культовой таблички с надписью «Это «Энфилд».
Поступок Вегорста разозлил и многих фанатов «Ливерпуля». Экс-игрок «красных», Джон Олдридж, решил исправить это недоразумение.
Ирландец тряпочкой стер отпечатки Ваута с культовой табличкой. О своих успехах Олдридж рассказал в соцсетях:
«Посетил мероприятие на «Энфилде». Просто избавился от отпечатков пальцев Вегорста, ребят! Им здесь не место! YNWA».
Надо сказать, что Ваут не был первым игроком соперника, который дотронулся до знаковой таблички в подтрибунке «Энфилда». Но за свой поступок голландцу пришлось извиняться.
Главное, чтобы Олдриж вместе с отпечатками Вегорста не стер с таблички удачу «Ливерпуля».
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