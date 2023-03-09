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Джон Олдридж стер отпечатки Вегорста с таблички «Это «Энфилд»

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Джон Олдридж
Футбол Футбол

«Ливерпуль» одержал историческую победу над «МЮ», забив сопернику семь безответных мячей.

Поклонники «красных дьяволов» быстро нашли виновного в проигрыше. Им оказался Ваут Вегорст, который перед выходом на поле дотронулся до культовой таблички с надписью «Это «Энфилд».

Поступок Вегорста разозлил и многих фанатов «Ливерпуля». Экс-игрок «красных», Джон Олдридж, решил исправить это недоразумение.

Ирландец тряпочкой стер отпечатки Ваута с культовой табличкой. О своих успехах Олдридж рассказал в соцсетях:

«Посетил мероприятие на «Энфилде». Просто избавился от отпечатков пальцев Вегорста, ребят! Им здесь не место! YNWA».

Надо сказать, что Ваут не был первым игроком соперника, который дотронулся до знаковой таблички в подтрибунке «Энфилда». Но за свой поступок голландцу пришлось извиняться.

Главное, чтобы Олдриж вместе с отпечатками Вегорста не стер с таблички удачу «Ливерпуля».

1 комментарий

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Ахмед Абдулхаликов
Вот так ими надо
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