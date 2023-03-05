LFC 2020
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Салах ― топище! Почти все остальные ― тоже восторг. Оценки «Ливерпуля» за разгром «Манчестер Юнайтед»

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Абсолютное сумасшествие!

«Ливерпуль» выдал что-то абсолютно невероятное на «Энфилде». Команда Клоппа уничтожила «МЮ» со счетом 7:0, просто не заметив оборону соперника.

Список лиц, сотворивших этот разгром, впечатляющий:

  • Коди Гакпо ― дубль;
  • Дарвин Нуньес  ― дубль;
  • Мохамед Салах  ― дубль + 2 ассиста;
  • Роберто Фирмино  ― гол + ассист;
  • Энди Робертсон  ― ассист;
  • Джордан Хендерсон ― ассист;
  • Харви Эллиотт ― ассист.

Логично, что высокие оценки по версии SofaScore получили многие игроки, но, конечно же, на самой вершине Мо Салах, поставивший сегодня рекорд мерсисадцев.

Давайте взглянем на всех:

А также на показатели всей команды («Ливерпуль» слева):

Слишком много героев для одного матча! Ожидали такой результат?

 

 

4 комментария

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Rabadan_05
Пирс такой:
- С Роналду только 5:0 было!
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Матвей Бондарев
Салах заслуженный игрок матча) сегодня он делал всё, как и делал год назад) респект бесконечный, но Бобби Фирмино всё равно топ)) YNWA!
+5
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Zek Borbiyev
Че теперь МЮ принциально будет больеть за Реал 😀
+2
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+2
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Clockwork_Scouser
то самое чувство, когда играешь в PES на среднем уровне))
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