Салах ― топище! Почти все остальные ― тоже восторг. Оценки «Ливерпуля» за разгром «Манчестер Юнайтед»
Абсолютное сумасшествие!
«Ливерпуль» выдал что-то абсолютно невероятное на «Энфилде». Команда Клоппа уничтожила «МЮ» со счетом 7:0, просто не заметив оборону соперника.
Список лиц, сотворивших этот разгром, впечатляющий:
- Коди Гакпо ― дубль;
- Дарвин Нуньес ― дубль;
- Мохамед Салах ― дубль + 2 ассиста;
- Роберто Фирмино ― гол + ассист;
- Энди Робертсон ― ассист;
- Джордан Хендерсон ― ассист;
- Харви Эллиотт ― ассист.
Логично, что высокие оценки по версии SofaScore получили многие игроки, но, конечно же, на самой вершине Мо Салах, поставивший сегодня рекорд мерсисадцев.
Давайте взглянем на всех:
А также на показатели всей команды («Ливерпуль» слева):
Слишком много героев для одного матча! Ожидали такой результат?
- С Роналду только 5:0 было!