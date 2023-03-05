Абсолютное сумасшествие!

«Ливерпуль» выдал что-то абсолютно невероятное на «Энфилде». Команда Клоппа уничтожила «МЮ» со счетом 7:0, просто не заметив оборону соперника.

Список лиц, сотворивших этот разгром, впечатляющий:

Коди Гакпо ― дубль;

Дарвин Нуньес ― дубль;

Мохамед Салах ― дубль + 2 ассиста;

Роберто Фирмино ― гол + ассист;

Энди Робертсон ― ассист;

Джордан Хендерсон ― ассист;

Харви Эллиотт ― ассист.

Логично, что высокие оценки по версии SofaScore получили многие игроки, но, конечно же, на самой вершине Мо Салах, поставивший сегодня рекорд мерсисадцев.

Давайте взглянем на всех:

А также на показатели всей команды («Ливерпуль» слева):

Слишком много героев для одного матча! Ожидали такой результат?