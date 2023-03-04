Как Фирмино объяснил свое решение покинуть «Ливерпуль». Рассказывает агент игрока
Похоже, что просто пришло время.
«Для него это было не самое просто решение. Потребовалось много времени, чтобы он принял его вместе с семьей. Это решение было принято с любовью», − рассказал в интервью Football Insider агент Роберто Фирмино Рогер Витманн.
«Роберто − миролюбивый парень, и он сказал: «У меня было прекрасное время здесь, но пора уходить. «Ливерпуль» был самым большим, величайшим и самым успешным временем в моей жизни вместе с тренером, моими одноклубниками, вместе со всеми. Это было невероятное ощущение».
Время в «Ливерпуле» было незабываемым. Этот клуб, люди, все вокруг. Я видел так много слухов о принятии решения, даже о клубе, но все было тихо и мирно. Он лучший бразильский бомбардир, когда-либо выступавший в АПЛ. Он не обычный, а лучший человек. Когда он сказал нам о новом вызове, все было невероятно эмоционально и максимально грустно».
Роберто Фирмино провел на «Энфилде» восемь лет. В течение этого срока он выиграл все возможные трофеи, в том числе АПЛ и ЛЧ.
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