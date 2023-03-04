Похоже, что просто пришло время.

«Для него это было не самое просто решение. Потребовалось много времени, чтобы он принял его вместе с семьей. Это решение было принято с любовью», − рассказал в интервью Football Insider агент Роберто Фирмино Рогер Витманн.

«Роберто − миролюбивый парень, и он сказал: «У меня было прекрасное время здесь, но пора уходить. «Ливерпуль» был самым большим, величайшим и самым успешным временем в моей жизни вместе с тренером, моими одноклубниками, вместе со всеми. Это было невероятное ощущение».

Время в «Ливерпуле» было незабываемым. Этот клуб, люди, все вокруг. Я видел так много слухов о принятии решения, даже о клубе, но все было тихо и мирно. Он лучший бразильский бомбардир, когда-либо выступавший в АПЛ. Он не обычный, а лучший человек. Когда он сказал нам о новом вызове, все было невероятно эмоционально и максимально грустно».

Роберто Фирмино провел на «Энфилде» восемь лет. В течение этого срока он выиграл все возможные трофеи, в том числе АПЛ и ЛЧ.