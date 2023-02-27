Некоторых пока ждать в составе не стоит.

Юрген Клопп рассказал на предматчевой пресс-конференции о состоянии Джо Гомеса и еще нескольких игроков, которые пропускали предыдущие матчи.

«Тиаго находится на стадии реабилитации. Луис Диас выглядит очень хорошо, но он пока не участвует в командных тренировках.

У Джо Гомеса проблемы с мышцами, но двигался он нормально. То же самое касается Дарвина, но мы посмотрим, нужно ли ему больше времени для тренировок. Вчера он выглядел неплохо, но посмотрим».