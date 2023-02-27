LFC 2020
Блог

Перед игрой против «Вулверхэмптона» Клопп рассказал о состоянии травмированных игроков

Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Ливерпуль Ливерпуль
Луис Диас Луис Диас
травмы травмы
Юрген Клопп Юрген Клопп
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Клубы Клубы
Джо Гомес Джо Гомес
Футбол Футбол

Некоторых пока ждать в составе не стоит.

Юрген Клопп рассказал на предматчевой пресс-конференции о состоянии Джо Гомеса и еще нескольких игроков, которые пропускали предыдущие матчи.

«Тиаго находится на стадии реабилитации. Луис Диас выглядит очень хорошо, но он пока не участвует в командных тренировках.

У Джо Гомеса проблемы с мышцами, но двигался он нормально. То же самое касается Дарвина, но мы посмотрим, нужно ли ему больше времени для тренировок. Вчера он выглядел неплохо, но посмотрим».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Мог бы закончить средней температурой по лазарету)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий