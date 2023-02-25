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Неожиданный выбор Оуэна — назвал лучших игроков «Ливерпуля» в этом сезоне

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«Ливерпуль» сыграл в обидную нулевую ничью с «Кристал Пэлас», Майкл Оуэн высказался о проблемах команды Клоппа и оценил выступления некоторых игроков полузащиты.

«Полузащите «Ливерпуля» нужно серьезное обновление. Милнер и Хендерсон не могут играть вечно. Они достаточно стары, но при этом остаются лучшими в этом сезоне. Команде нужно обновить игроков в центре поля, и это должно произойти летом.

Фабиньо проводит средний сезон. Эллиотт заточен на продвижение мяча, но не его сохранение, а Наби Кейта, на мой вгляд, просто недостаточно хорош для этого клуба», — заявил Оуэн.

В течение следующей недели «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном» и «Ман Юнайтед».

2 комментария

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kostylb
так милнер не играл даже, лучший тьяго, потом байчетич с хендо, даже в своей ужасной форме второй в этой бездарной полузащите
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Lord Baium
Хендерсон стату точных пассов набивает:)
Стабильно назад защитникам.
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