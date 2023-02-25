«Ливерпуль» сыграл в обидную нулевую ничью с «Кристал Пэлас», Майкл Оуэн высказался о проблемах команды Клоппа и оценил выступления некоторых игроков полузащиты.

«Полузащите «Ливерпуля» нужно серьезное обновление. Милнер и Хендерсон не могут играть вечно. Они достаточно стары, но при этом остаются лучшими в этом сезоне. Команде нужно обновить игроков в центре поля, и это должно произойти летом.

Фабиньо проводит средний сезон. Эллиотт заточен на продвижение мяча, но не его сохранение, а Наби Кейта, на мой вгляд, просто недостаточно хорош для этого клуба», — заявил Оуэн.

В течение следующей недели «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном» и «Ман Юнайтед».