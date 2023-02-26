В 25-м туре АПЛ «Ливерпуль» отправился на выездной матч против «Кристал Пэлас».

«Красные» были острее соперника, чаще и точнее били по воротам, но, увы, безрезультативно. В первые 25 минут у Жоты было два прекрасных шанса, чтобы открыть счет. Сперва спас вратарь, затем Диогу не хватило точности. В концовке тайма «Пэлас» немного перехватил инициативу, «красные» натиск соперника выдержали.

Уже на 49-й минуте Салах мощно пробил по воротам, фанаты уже видели мяч в сетке, но Мо попал точно в перекладину – эффектно, но не эффективно. Пожалуй, самый опасный момент «Ливерпуля» испортил Хендерсон. Трен бил со штрафного, но Джордан случайно заблокировал удар.

Как итог, невзрачная ничья. Команды закончили матч со счетом 0:0 впервые с 1980 года.

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