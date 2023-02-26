LFC 2020
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Хендерсон загубил идеальный шанс «Ливерпуля» 😱 Трент отправил мяч в ворота, а капитан мерсисайдцев заблокировал удар

Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Футбол Футбол

Неудача за неудачей.

Джордан Хендерсон не дал «Ливерпулю» забить, остановив мяч после удара Трента Александер-Арнолда.

Защитник «Кристал Пэлас» Натаниэль Клайн сфолил на Диогу Жоте, въехав в ногу соперника сзади, из-за этого в пользу «красных» был назначен опасный штрафной. Салах и Александер-Арнолд долго готовились к удару со штрафного. В итоге египтянин накоротке откатил партнеру, а тот нанес блестящий удар, который очевидно вел к голу.

Но ему помешал капитан мерсисайдцев. 

Находившийся рядом со стеночкой Хендерсон выпрыгнул и заблокировал опасный удар неожиданно для самого себя.

 

Джордан, как же так? 😱

7 комментариев

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Garre Garre
Как все время был средненьким игроком, таким и остался и к тому же без поставленного удара
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Арсен Мирхамзаев
Клоппу спасибо, с этими брёвнами ещё умудряется поставить игру. Кейту, Арнольда вообще надо посадить на долгий запас. Когда эти два идиота на поле, как будто команда в девятером играет.
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Юрий Балышев
Гакпо пожадничал, Эллиотт мог вкалачивать в пустые.Брака в передачах никогда столько не видел.ВВД увидел,что он в основе к минуте 43 так.
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az za
Перестройка мягкой не будет ((
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starikhotabich
Просто идиот какой-то
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Krutik_prutik
В этом матче Хендерсон играет как Хындырсын.
+1
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Николай Дягель
Так тут нет ничего удевительного, игрок косяк
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