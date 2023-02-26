7 комментариев

Неудача за неудачей.

Джордан Хендерсон не дал «Ливерпулю» забить, остановив мяч после удара Трента Александер-Арнолда.

Защитник «Кристал Пэлас» Натаниэль Клайн сфолил на Диогу Жоте, въехав в ногу соперника сзади, из-за этого в пользу «красных» был назначен опасный штрафной. Салах и Александер-Арнолд долго готовились к удару со штрафного. В итоге египтянин накоротке откатил партнеру, а тот нанес блестящий удар, который очевидно вел к голу.

Но ему помешал капитан мерсисайдцев.

Находившийся рядом со стеночкой Хендерсон выпрыгнул и заблокировал опасный удар неожиданно для самого себя.

Джордан, как же так? 😱