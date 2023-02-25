Глен Джонсон» присоединяется к Каррагеру в критике Вирджила ван Дейка.

«Что касается игры Ван Дейка, здесь нет двух вариантов, он не тот Ван Дейк, которого мы знаем и любим», — сказал Глен Джонсон.

«Это была его худшая игра в обороне. «Мадрид» выглядел опасно почти каждый раз, когда двигался вперед».

«Это был далеко не их пик или близко к тому, на что они способны. Они просто выглядят немного разрозненными в данный момент, и я думаю, что есть несколько игроков, которые допустили ошибки.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что может занять место Ван Дейка в обороне «Ливерпуля».

Ван Дейку придется оправиться от игры с «Реалом» в еще одной тяжелой игре - на следующей неделе "Ливерпуль" встретится с "МЮ", а затем еще и ответка с "Реалом".