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«Он не тот Ван Дейк, которого мы знаем»: Глен Джонсон» присоединяется к Каррагеру в критике Вирджила

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Глен Джонсон» присоединяется к Каррагеру в критике Вирджила ван Дейка. 

«Что касается игры Ван Дейка, здесь нет двух вариантов, он не тот Ван Дейк, которого мы знаем и любим», — сказал Глен Джонсон.

«Это была его худшая игра в обороне. «Мадрид» выглядел опасно почти каждый раз, когда двигался вперед».

«Это был далеко не их пик или близко к тому, на что они способны. Они просто выглядят немного разрозненными в данный момент, и я думаю, что есть несколько игроков, которые допустили ошибки.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что может занять место Ван Дейка в обороне «Ливерпуля».

Ван Дейку придется оправиться от игры с «Реалом» в еще одной тяжелой игре - на следующей неделе "Ливерпуль" встретится с "МЮ", а затем еще и ответка с "Реалом". 

1 комментарий

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Dr. Dre_123
Это уже я видел в прошлом сезоне Ван дейк проигрывал борьбу Тоуни. Раньше в стандартах он забивал голы и всегда был опасен, а сейчас все защитники Ливерпуля включая и Ван дейка стали какими то пугливыми и слабыми
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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