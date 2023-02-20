Салах ― лучший, Алиссон ― худший. Оценки «Ливерпуля» за матч с «Реалом»

А как начинали...

«Ливерпуль» начал матч с «Реалом» очень бойко ― к 14-й минуте команда Клоппа вела со счетом 2:0, но большего им добиться не удалось. В итоге «Мадрид» забил 5 мячей и разочаровал мерисисайдцев.

Как минимум, 3 гола соперников случились из-за ошибок «красных», а 2 из них произошли по вине Алиссона, который закономерно получил наихудшую оценку за этот матч по версии портала SofaScore.

Салах, безусловно, был лучшим игроком «Ливерпуля», у него на счету ассист и гол.

Давайте взглянем на оценки всех игроков:

А также на показатели всей команды («Ливерпуль» в левой колонке):

Печальный финал после такого яркого начала.