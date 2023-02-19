Главный тренер сборной приедет на матч «Ливерпуль» ― «Реал». Он хочет оценить одного из игроков команды Клоппа

При хорошем исходе футболист может получить вызов уже весной.

Сегодня вечером «Ливерпуль» сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Наверняка в составе мерсисайдцев мы увидим юного полузащитника Стефана Байчетича, который в этом сезоне стал важным игроком коллектива Юргена Клоппа. 18-летний футболист закрепил за собой место в основном составе серией уверенных выступлений в центре полузащиты.

Своей игрой Байчетич также привлек внимание главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте. Согласно испанскому изданию AS, босс национальной команды приедет на матч, 1/8 ЛЧ на «Энфилде».

В матче примут участие и другие испанские игроки, но де ла Фуэнте будет пристально следить за Байчетичем, который еще не определился со своим спортивным гражданством. Сообщается, что отец полузащитника, бывший игрок «Сельты» Срджан Байчетич надеется, что его сын решит играть за Сербию.

Но Байчетич родился и провел большую часть своей жизни в Испании, и его уже вызывали в сборную Испании до 18 лет, которой руководит Пабло Амо, помощник де ла Фуэнте.

Если юный полузащитник хорошо покажет себя в матче с «Мадридом», есть вероятность, что Байчетича могут вызвать в основную сборную Испании на отборочные матчи Евро-2024 против Норвегии и Шотландии, которые пройдут этой весной.