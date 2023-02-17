К концу первого тайма «Ливерпуль» выносит Ньюкасл. Гакпо и Нуньес забили, а у «Ньюкасла» удалился вратарь

Жаркое начало.

«Ливерпуль» бодро начал матч с «Ньюкаслом», к перерыву мерсисайдцы уже ведут со счетом 2:0. Голами отличились двое: Дарвин Нуньес и Коди Гакпо.

Первым забил уругвайский нападающий на 10-й минуте. Александер-Арнолд сделал шикарный заброс из глубины поля, а Нуньес поднял ногу у центрального входа в штрафную, поймал мяч на стопу, и четко пробил в нижний угол!

Кстати, в АПЛ Дарвин не забивал аж с 12 ноября ― тогда он оформил дубль в матче с «Саутгемптоном».

Гакпо удвоил преимущество своей команды через 7 минут. Салах вышел из штрафной, дождался передачи в двадцати метрах от ворот и отправил мяч в середину штрафной прямо в ноги Гакпо. Коди обработал мяч прямо перед воротами, развернулся и пробил мимо Поупа.

Гакпо забивает за «Ливерпуль» второй матч подряд. Кажется, голландец наконец адаптировался в команде.

Ну а самый примечательный момент первого тайма и, возможно, всего матча случился с Ником Поупом ― вратарь «Ньюкасла» глупейшим образом удалился.

Алиссон выцепил мяч после подачи Триппьера и выбил его далеко-далеко вперед. Получилась превосходная передача бегущему Салаху. Поуп вылетел навстречу египтянину и схватил мяч руками в тридцати метрах от ворот.

Кажется, «Ливерпуль» в конце концов собрался после невероятно долгой неудачной серии.