LFC 2020
Блог

Бывший владелец «Ливерпуля» рассказал, чего хотела добиться FSG заявлением о продаже клуба

Мартин Бротон
Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
Футбол Футбол

После беседы с боссом FSG Томом Вернеро бывший председатель совета директоров «Ливерпуля» сэр Мартин Бротон заявил, что FSG всерьез не заинтересованы в продаже клуба.

Бротон заявил: «Я поговорил с Томом Вернером и спросил его, хотят ли они продать клуб. Искали ли они инвестиции, какова была цель. И он ответил: «Мы просто проверяем воду. Если есть предложение с очень высокой суммой, то было бы глупо не взглянуть на него».

Они здесь уже 13 лет, и они увидели недавнюю покупку «Челси». Возможно, они поняли, что цены серьезно изменились, поэтому спросили себя: «Почему бы нам не протестировать рынок?»

Именно Бротон продал «Ливерпуль» FSG еще в 2010 году, и интересовался возможностью покупки клуба у американцев.

FSG открыта для привлечения новых инвесторов, которые помогут профинансировать новые контракты следующим летом.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vladimir.kostrichko
Ужас а не владельцы..Готовы выдоить Ливерпуль досуха.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий