Бывший владелец «Ливерпуля» рассказал, чего хотела добиться FSG заявлением о продаже клуба

После беседы с боссом FSG Томом Вернеро бывший председатель совета директоров «Ливерпуля» сэр Мартин Бротон заявил, что FSG всерьез не заинтересованы в продаже клуба.

Бротон заявил: «Я поговорил с Томом Вернером и спросил его, хотят ли они продать клуб. Искали ли они инвестиции, какова была цель. И он ответил: «Мы просто проверяем воду. Если есть предложение с очень высокой суммой, то было бы глупо не взглянуть на него».

Они здесь уже 13 лет, и они увидели недавнюю покупку «Челси». Возможно, они поняли, что цены серьезно изменились, поэтому спросили себя: «Почему бы нам не протестировать рынок?»

Именно Бротон продал «Ливерпуль» FSG еще в 2010 году, и интересовался возможностью покупки клуба у американцев.

FSG открыта для привлечения новых инвесторов, которые помогут профинансировать новые контракты следующим летом.