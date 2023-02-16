LFC 2020
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Алиссон или Эдерсон? Фердинанд выбрал лучшего вратаря в вечном споре

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Рио Фердинанд на своем ютуб-канале четко расчертил разницу между Алиссоном и Эдерсоном и выбрал лучшего из бразильцев.

«В игре ногами Эдерсон – без сомнения, лучший в мире. Но Алиссон хорош во всем – он отличный игрок. Алиссон приносит вам больше очков за сезон», – подчеркнул Фердинанд.

Алиссон стабильно спасал «Ливерпуль» в этом сезоне, несмотря на плохую форму команды. Бразилец сделал 69 сейвов за «красных», у Эдерсона – 33.

2 комментария

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Йозеф Кнехт
Алиссон ещё та дыра, иногда такое вычудит...!
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А.В. Бубнов
И тут напродырявлен Эдырсон)
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