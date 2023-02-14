«Это шаг в правильном направлении»: Хендерсон о победе в мерсисайдском дерби

В 23-м туре АПЛ «Ливерпуль» первый раз в новом году одержал победу в АПЛ. В ворота «Эвертона» «красные» забили два безответных мяча – отличились Салах и Гакпо.

Джордан Хендерсон прокомментировал результат дерби:

«Думаю, в общем мы выступили на высшем уровне от начала до конца. Все были вовлечены в процесс, мы знали, что для нас это была важная игра. Мы справились. Конечно, результат в дерби не компенсирует наших выступлений в последние недели, но это, безусловно, шаг в правильном направлении. Этим вечером мы были больше похожи на себя самих. Это была важная неделя для команды. Мы усердно тренировались и смогли кое-что привнести в матч, это самое приятное».

В следующем туре АПЛ «красные» сыграют с «Ньюкаслом», а уже 21 февраля на «Энфилд» приедет мадридский «Реал», чтобы сразиться с командой Клоппа в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как считаете, можно ли назвать победу в дерби началом возвращения «Ливерпуля» на футбольную вершину?