«Он действительно раздражает». Алиссон назвал самого сложного соперника, против которого ему доводилось играть

Интересный выбор.

Алиссон назвал нападающего «Вест Хэма» Микаила Антонио самым сильным соперником, с которым он когда-либо сталкивался.

В разговоре с медиа Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) голкипера «Ливерпуля» спросили, против кого ему было сложнее всего играть, и он ответил:

«Я мог бы назвать многих, но есть один, который действительно раздражает. Микаил Антонио. Этот парень слишком силен. Он очень опасен во время стандартов».

Алиссон, перешедший в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2018 году, является одним из лучших вратарей в мире. 30-летний бразилец помог своей команде завоевать 7 трофеев, в том числе титул в Премьер-лиге в сезоне 2019/20 и в Лиге чемпионов сезона 2018/19.

У Алиссона 95 сухих матчей в 213 матчах за «Ливерпуль», пропустив 183 гола во всех соревнованиях.

Тем временем Антонио забил 67 голов в 257 играх за «Вест Хэм».