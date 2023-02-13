LFC 2020
Блог

Каррагер на примере Хендерсона объяснил, в чем заключается главная проблема «Ливерпуля»

Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Этот сезон стал для «Ливерпуля» худшим в эпоху Клоппа.

В беседе с Overlap Джейми Каррагер заявил, что в этом сезоне команда страдает от неэффективного менеджмента. Легенда «красных» объяснил свою теорию на примере Хендерсона:

Carra claims bust-up helped save Henderson's Liverpool career

«Все дело в плохом управлении командой, и я вновь возвращаюсь к Джордану Хендерсону. Он уже порядком достал болельщиков «Ливерпуля». Хендерсон уже выполнил свою работу. Он пришел в команду в 21 год, сейчас ему 31, он выиграл все, что мог. В любом случае, сейчас он не должен выходить на поле каждую неделю, но это происходит из-за неэффективного менеджмента. Невозможно в его возрасте выступать на его позицию неделю за неделей. Но ему приходится выходить на поле из-за неумелого руководства».

В последних трех матчах капитан «красных» появлялся на поле в середине второго тайма. В игре с «Челси» Хендо вышел за девять минут до финального свистка.

Согласны с мнением Каррагера?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Деликатный
А кому выходить??? Ну да скамейка огромная....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий