Каррагер на примере Хендерсона объяснил, в чем заключается главная проблема «Ливерпуля»

Этот сезон стал для «Ливерпуля» худшим в эпоху Клоппа.

В беседе с Overlap Джейми Каррагер заявил, что в этом сезоне команда страдает от неэффективного менеджмента. Легенда «красных» объяснил свою теорию на примере Хендерсона:

«Все дело в плохом управлении командой, и я вновь возвращаюсь к Джордану Хендерсону. Он уже порядком достал болельщиков «Ливерпуля». Хендерсон уже выполнил свою работу. Он пришел в команду в 21 год, сейчас ему 31, он выиграл все, что мог. В любом случае, сейчас он не должен выходить на поле каждую неделю, но это происходит из-за неэффективного менеджмента. Невозможно в его возрасте выступать на его позицию неделю за неделей. Но ему приходится выходить на поле из-за неумелого руководства».

В последних трех матчах капитан «красных» появлялся на поле в середине второго тайма. В игре с «Челси» Хендо вышел за девять минут до финального свистка.

Согласны с мнением Каррагера?