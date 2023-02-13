Ответственный за VAR в мерсисайдском дерби был замен после ошибки в матче «Брайтон» - «Кристал Пэлас»

Джон Брукс отвечал за VAR в матче «Брайтона» с «Кристал Пэлас», когда Первис Эступиньян открыл счет вполне законным голом.

К несчастью для болельщиков «Брайтона», Брукс неправильно нарисовал линии «вне игры» при просмотре гола, и в итоге его не засчитали.

«Брайтон» забил, но игра закончилась со счетом 1:1, а серьезная ошибка судьи стоила команде 2 очков.

PGMOL признал, что гол был забит по всем правилам, и именно Джон Брукс допустил ошибку.

Брукс должен был отвечать за VAR на матче «Ливерпуль» — «Эвертон» сегодня вечером, а также «Ман Сити» — «Арсенал» в середине недели, однако, он будет снят с обеих игр.

Андре Марринер и Дэвид Кут заменят Брукса в матчах «Ливеруль» - «Эвертон» и «МанСити» - «Арсенал».